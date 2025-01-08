新华社渥太华1月7日电 题：特鲁多在“逆风”中宣告谢幕

新华社记者林威

6日上午，在渥太华的寒冬中，加拿大总理特鲁多一袭黑衣站立在总理府门前。一阵风吹过讲台，吹走了大部分讲稿。特鲁多并未理会，脱稿宣布将在党内新领袖产生后辞去总理职务。加拿大长达9年的“特鲁多时代”即将迎来终结。

分析人士认为，特鲁多在反对党和执政党的双重压力下被迫宣布辞职。他在辞职前提请总督延长议会休会期，为执政党自由党选举新领袖争取了时间，但这或许依然很难改变该党在即将举行的下一届大选中的不利地位。

被迫宣布辞职

辞职并非特鲁多的本意。几个月来，他在公开和私下谈话中一直坚称将带领自由党参加下一届大选。特鲁多在6日的演讲中坦言，他原本想继续履职，但自由党的内部斗争使这一切变得不可能。

1月6日，加拿大总理特鲁多在渥太华向媒体发表讲话（视频截图）。特鲁多6日上午宣布，他将在执政党自由党选出新领袖后辞去总理职务。新华社发（米克·格佐夫斯基摄）

2024年7月以来，加拿大联邦政府已有9名部长宣布辞职或不再参加下届联邦大选。12月20日，特鲁多完成内阁改组，任命8名新部长并调整4名部长的职务，一定程度上暂时稳定了联邦政府的运转。但越来越多自由党党团议员对特鲁多公开表达不满，呼吁他辞职。一些自由党议员集中的地区最近还召开地方党团会议，讨论特鲁多的去留问题。

特鲁多在2015年的联邦众议院选举中以多数党领袖身份当选加拿大总理。然而在2019年和2021年众议院选举中，特鲁多领导的自由党虽保持众议院最大党地位，但议席数未过半，特鲁多政府沦为少数派政府。近年来，特鲁多的支持率持续下降。反对党指责特鲁多政府与加拿大民众的实际需求脱节：未能有效抑制房价飞涨和提升民众收入水平，移民政策过于激进，推行的绿色碳税政策增加了企业的运营成本，影响了经济发展。

特鲁多政府在过去一年虽然作出一些努力回应批评，但未能挽回流失的民意。特鲁多在6日的演讲中说，他的辞职决定可以为党内斗争降温，议会休会和随后的自由党领导层竞选将是该党的“重启”。

“重启”难解困局

加拿大众议院原定于1月27日结束假期复会，最大反对党保守党计划届时提出对特鲁多政府的不信任动议，其他反对党也都准备支持。特鲁多在6日的演讲中说，他在宣布辞职前已面见加拿大总督玛丽·西蒙，要求议会休会至3月24日，并得到了批准。

分析人士认为，由于所有立法活动在议会休会期间都将停止，因此反对党将无法发起不信任投票推翻政府并促成立刻提前大选。这为自由党选举新领袖争取了时间，以实现特鲁多所说的“重启”。

目前，可能参选自由党新领袖的包括现任财政部长勒布朗、现任外交部长乔利、前副总理兼财政部长克里斯蒂娅·弗里兰、不列颠哥伦比亚省前省长克里斯蒂·克拉克，以及加拿大银行前行长马克·卡尼。

不过，舆论普遍认为，不论谁当选自由党新领袖，都很难为自由党政府“续命”。众议院选举一般每4年举行一次，下次最晚将在2025年10月举行。如果自由党新领袖领导的政府无法在议会复会后通过信任投票，新一届众议院选举最早可能于5月举行。从民调数据看，自由党几乎必输。

根据2024年12月17日以来7家不同民调机构公布的数据，保守党支持率区间为43%至48%，稳居首位；自由党支持率区间仅为16%至23.8%。加拿大媒体根据这些数据预计，如果现在举行大选，保守党预计将赢得大多数席位，执政几率高达99%。

或许仍有可为

舆论认为，特鲁多通过宣布辞职摆脱党内束缚后，很可能会在剩下不多的总理任期内专注于应对美国候任总统特朗普的加征关税威胁。特朗普此前声称，他在2025年1月20日就职后将对从加拿大和墨西哥进口到美国的所有产品征收25%的关税。

2017年10月11日，在美国华盛顿白宫，时任美国总统特朗普（左二）欢迎到访的加拿大总理特鲁多（左一）。新华社记者殷博古摄

加拿大舆论普遍认为，特朗普的加征关税威胁是一种谈判策略，其真正目的是逼迫加墨两国在贸易谈判中让步，建立对美国更加有利的北美贸易新格局，同时促使加墨两国加强边境安全、加拿大增加国防开支。

特鲁多被认为有应对特朗普的经验。2016年特朗普首次当选美国总统后，特鲁多政府便采取了一系列外交努力稳定两国关系。此次特朗普发出加征关税威胁后，特鲁多曾于2024年11月底赴美与特朗普会面商讨这一问题。

目前，特鲁多政府已推出新的边境政策，财政部长勒布朗和外交部长乔利日前已就此与特朗普团队会谈。据报道，尽管两位部长没有获得推迟关税的承诺，但此次会谈积极且“富有成效”，讨论将在未来几周继续进行。

加拿大舆论认为，在特朗普宣布加征关税威胁后，谁能在与美方的谈判中真正维护加拿大的利益，将是下一阶段决定加拿大民意走向的最重要因素。特鲁多和自由党如果能在未来谈判过程中证明自身的领导力，或许能够为下一届大选挽回一些民意。

(责编：苏缨翔、张悦)