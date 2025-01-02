——习近平主席新年贺词引发国际人士热烈反响

本报记者

“中国愿同各国一道，做友好合作的践行者、文明互鉴的推动者、构建人类命运共同体的参与者，共同开创世界的美好未来。”新年前夕，国家主席习近平发表二〇二五年新年贺词，回顾中国2024年取得的不平凡成就，展现中国乘着改革开放的时代大潮阔步前行的坚定信心。接受本报记者采访的国际人士赞赏中国经济社会发展取得的伟大成就，感受到习近平主席的新年贺词传递出中国发展的信心和力量。

“因地制宜培育新质生产力，新产业新业态新模式竞相涌现”

“2024年，我们一起走过春夏秋冬，一道经历风雨彩虹，一个个瞬间定格在这不平凡的一年，令人感慨、难以忘怀。”习近平主席回顾一年来中国在砥砺前行中取得的成就。从新年贺词里，世界看到一个奋进的中国。

“每次到访中国，我都对中国日新月异的变化和取得的发展成就发出由衷赞叹。”西班牙中国友好协会主席安东尼奥·米盖尔·卡尔莫纳表示，“习近平主席在新年贺词中说，‘中国式现代化必将在改革开放中开辟更加广阔的前景’，这让我感受到对中国发展前景的强大信心。2024年是中国扎实推进高质量发展的一年，经济回暖向好，中国推动进一步全面深化改革，注重区域协调发展，中国人民的获得感又充实了许多。‘每一个人都是主角’，这体现了中国政府对人民福祉的关注，这些话语温暖而坚定。”

美国ABC电视台前副台长哈维·佐丁表示，在这个充满不确定性的世界里，中国经济不断巩固和增强回升向好态势，这将给世界带来持续的确定性。“新的一年，中国将继续推动经济社会高质量发展，这让世界充满期待。”佐丁说。

“2024年，中国积极发展新质生产力，在新能源汽车、人工智能等领域不断取得新成果，实现了经济的稳定增长，并通过扩大贸易和对外直接投资等方式带动世界经济增长。”曾担任日本银行北京事务所首任所长的日本帝京大学教授露口洋介表示，“最重要的是，中国人民过上了更加幸福的生活，他们的笑容更多、心里更暖。”

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩认为，超过130万亿元的国内生产总值和突破1.4万亿斤的粮食产量表明，中国人民生活水平不断提高，新发展理念深入人心。

“中国正在正确道路上不断前进。”巴西瓦加斯基金会经济学家夏华声表示，“中国因地制宜培育新质生产力，新产业新业态新模式竞相涌现。高科技、数字经济和新能源等领域蓬勃发展，在中国经济中权重不断增加。”

“中国开放大门越开越大，开放包容的大国形象愈加鲜明”

习近平主席在新年贺词中指出：“世界百年变局加速演进，需要以宽广胸襟超越隔阂冲突，以博大情怀关照人类命运。”从新年贺词里，世界看到一个开放的中国。

“中国在发展自身的同时，积极拥抱世界。”俄罗斯人民友谊大学副教授奥列格·季莫费耶夫表示，“2024年，中国开放的大门越开越大，免签‘朋友圈’不断扩大，促进了知识、技术、人才等跨国流动，开辟了各国共同发展的广阔空间。新的一年，相信中国将继续携手各国致力于更好实现共同发展繁荣，同世界分享更多发展机遇。”

埃及苏伊士运河大学孔子学院埃方院长哈桑·拉杰卜说，2024年中国的高水平对外开放扎实推进，进博会、链博会等国际展会的成功举办展现了中国市场的吸引力和包容性。中国成功举办中非合作论坛北京峰会，在上海合作组织、金砖国家、亚太经合组织、二十国集团等多边场合积极发声，为广大发展中国家提供了合作共赢的平台。

“从习近平主席的新年贺词里，我感受到中国同各国携手前行、共创未来的真诚愿望。”马拉维国会议员伊法连·阿贝尔·卡耶姆贝表示，“在2024年中非合作论坛北京峰会上，中国提出十大伙伴行动，涵盖了非中合作的方方面面，展现了非中加强各领域务实合作的坚定决心，非洲国家从中受益匪浅。如今在马拉维，我们可以看到很多中企承建的项目，助力马拉维经济社会各领域发展。”

南非外交学会会长克里坦·巴哈纳认为，过去一年世界局势跌宕起伏，中国是变乱交织世界中的稳定因素，中国式现代化为世界提供了新机遇。

2024年11月，巴西企业在中国银行间市场成功发行南美地区首笔熊猫债券。长期关注全球金融治理改革的夏华声表示：“中国金融市场的开放将助力构建更加公平的国际金融秩序。中国开放大门越开越大，开放包容的大国形象愈加鲜明。”

“为世界和平与发展注入宝贵稳定性”

习近平主席在新年贺词中指出：“当今世界变乱交织，中国作为负责任大国，积极推动全球治理变革，深化全球南方团结合作。我们推进高质量共建‘一带一路’走深走实，成功举办中非合作论坛北京峰会，在上合、金砖、亚太经合组织、二十国集团等双边多边场合，鲜明提出中国主张，为维护世界和平稳定注入更多正能量。”从新年贺词里，世界看到一个勇于担当的中国。

在科威特电视台主持人阿卜杜勒阿齐兹·达尔维什看来，习近平主席的新年贺词展现出中国勇于挺立时代潮头、为人类社会发展不断作出新贡献的决心。2024年11月，达尔维什应邀赴华参加2024中阿青年发展论坛，感受到中国经济、科技发展的勃勃生机，也看到科威特等阿拉伯国家与中国不断深化合作的巨大潜力，“中国在科技创新、乡村振兴、人才培养等领域有着丰富的经验，双方合作有助于促进阿拉伯国家发展振兴。阿中合作有助于推动构建面向新时代的阿中命运共同体，并更好惠及双方人民。”

马来西亚中国公共关系协会副会长颜天禄多年来一直努力推动马中文化交流，“当今世界变乱交织，中国积极参与全球治理体系改革。作为经济全球化、多边主义的坚定维护者，中国与世界紧密相连、深度融合。中国坚持高水平对外开放，为世界和平与发展注入宝贵稳定性。”

美国国际问题专家劳伦斯·弗里曼表示，2024年嫦娥六号首次月背采样是科学界的一个重要突破。中国不仅发展自己，也积极拥抱世界，勇于承担大国责任。

2024年5月，巴基斯坦与中国合作发射的巴基斯坦立方星成功验证纳卫星月球轨道探测技术。巴基斯坦可持续发展政策研究所“一带一路”和全球治理区域研究中心主任哈桑·达乌德表示：“新的一年，世界对中国充满期待。相信中国将为世界带来更多的新技术和新机遇，继续成为世界发展的稳定之锚。”

意大利金砖国家研究会副主席亚历山德罗·比安奇对自己2024年的中国海南和四川之行印象深刻。“正如习近平主席在新年贺词中所说，绿色低碳发展纵深推进，美丽中国画卷徐徐铺展。中国在许多国家投资的项目都秉持绿色发展理念，积极推动绿色低碳发展，为完善全球生态治理贡献力量。”

瑞士汉学家贺彼得认为，这是一份让人充满信心的新年贺词，在对抗和冲突此起彼伏的当今世界，中国坚定不移地走和平发展道路，以大国的责任担当推动世界和平发展、互利共赢，这种坚持弥足珍贵。

墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·马丁内斯认为，在世界动荡不安的背景下，中国积极推动全球治理变革，深化全球南方团结合作，为维护世界和平稳定注入更多正能量。展望新的一年，世界期待更多中国主张、中国方案。

（本报北京、马德里、柏林、东京、里约热内卢、莫斯科、开罗、内罗毕、伊斯兰堡、迪拜、曼谷、罗马、墨西哥城1月1日电 记者韩硕、颜欢、刘仲华、朱玥颖、李志伟、时元皓、肖新新、沈小晓、黄炜鑫、邹松、程是颉、张志文、刘慧、谢亚宏、谢佳宁）

《 人民日报 》（ 2025年01月02日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)