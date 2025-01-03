艾哈迈德·赛义德

中国减贫事业不仅改善了亿万中国人民的生活质量，也为全球减贫事业提供了可供借鉴的范例。中国实践证明，只要有坚定的政治意愿、科学的方法以及全民参与的精神，就能够实现大规模减贫

《摆脱贫困》一书记录了习近平主席关于消除贫困、推动发展的重要思想。我第一次阅读这本书时，就对习近平主席在实践中对扶贫工作形成如此深邃的思考印象深刻。习近平主席强调扶贫先要扶志，要从思想上淡化贫困意识，提出“地方贫困，观念不能‘贫困’”“建设好贫困地区的精神文明”“滴水穿石”“弱鸟先飞”等理念，主张授人以渔，从根本上解决贫困问题。

在中国推进减贫事业的过程中，中国共产党和中国政府的领导作用充分展现。中国政府制定了明确的减贫目标，并通过五级书记抓扶贫，确保政策落实到最基层。这种自上而下的推动力不仅显示了政府决心，也确保了减贫工作的高效性和精准性。我曾访问过中国西南部的一些贫困地区，了解到当地干部定期入户调研，制定“一户一策”的扶贫方案。地方干部不仅了解贫困户的具体困难，还为每家每户量身定制解决方案，这种精准扶贫实践让我深有感触。中国政府不仅给予贫困地区资金支持，也注重通过发展特色产业实现造血式扶贫。在一些地方，政府鼓励农民发展茶叶种植、果树培育等特色产业，通过电商平台帮助特色产品走向全国甚至国际市场。我曾与一位中国农民交流，他从一名贫困户变成了“网红果农”，这种转变让我深切感受到现代科技在减贫中的重要作用。中国坚持在经济发展中扶贫，推动实现共同富裕，这是一项很了不起的工作。

中国减贫成功，离不开基础设施的全面提升。“要想富，先修路”，偏远山村通过修建公路、桥梁等连接更广阔的市场，当地年轻人也能更方便地接受教育。基础设施的改善为这些地区的长期发展奠定了坚实基础。中国不仅注重自身基础设施建设，在帮助其他国家发展时也注重基础设施建设合作。

中国减贫高度关注人的全面发展。在访问中国时，我见到了通过教育改变命运的年轻一代，也见到了因健康扶贫而重获生活希望的家庭。这种以人为本的理念展现了中国在减贫过程中对保障人民基本权益的高度重视。中国的减贫工作真正做到了以人民为中心，值得其他国家学习借鉴。在中国，减贫事业不仅是政府的责任，也是全社会共同的努力。企业捐赠资金并提供技术支持，大学生志愿者参与教育扶贫，城市居民开展消费扶贫行动……这种多方协作模式极大增强了减贫工作的资源整合能力，形成了全社会共同参与的氛围。

埃中两国可在减贫方面围绕“授人以渔”展开合作，在埃及推广应用中国的成功经验，如举办政策和经验交流会、开展不同产业的技术培训等。我们此前翻译出版了多本关于中国减贫的书籍。2021年，我们在埃及举办了关于中国减贫经验的分享会。

中国减贫事业不仅改善了亿万中国人民的生活质量，也为全球减贫事业提供了可供借鉴的范例。中国实践证明，只要有坚定的政治意愿、科学的方法以及全民参与的精神，就能够实现大规模减贫。埃及各界高度赞赏中国的减贫成就，期待中国经验能够帮助更多国家加快减贫步伐。

（作者为埃及希克迈特文化产业集团总裁）

《 人民日报 》（ 2025年01月03日 03 版）

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