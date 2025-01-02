人民网开罗1月1日电（记者沈小晓）新年前夕，国家主席习近平发表二〇二五年新年贺词。埃及著名汉学家、苏伊士运河大学孔子学院埃方院长哈桑·拉杰卜在接受记者采访时表示，习近平主席的新年贺词向世界展现了一个负责任大国的担当，中国的努力有助于促进全球南方国家的共同发展，推动国际关系朝着更加公正合理的方向发展。

哈桑·拉杰卜表示，2024年是中国发展历程中令人瞩目的一年。在经济、科技、文化、教育等多个领域，中国都取得了令人敬佩的成就。同时，高质量共建“一带一路”继续深化，高水平对外开放扎实推进，进博会、链博会等国际展会的成功举办展现了中国市场的吸引力和包容性。外国人来华政策的优化，也得到了国际社会的广泛欢迎，这都充分展现了中国的发展活力。

“中国人民不懈奋斗的精神面貌令人印象深刻。从基层到国家层面，每个人都在为实现更美好的生活而努力，这种拼搏精神是推动国家发展的重要力量。”哈桑·拉杰卜认为，中国取得这些成就离不开中国共产党强有力的领导、科学的规划和全体人民的共同努力。尤其是中国始终坚持以人民为中心的发展理念，将经济增长与改善民生相结合，同时注重科技创新与全球合作，这些都夯实了中国发展的坚实基础。

“我在工作中深刻感受到中国积极促进文化交流与文明互鉴的努力。通过教育、语言和文化传播，中国为许多国家搭建语言互通之桥、理解互信之桥、文明互鉴之桥。”哈桑·拉杰卜表示，中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，以及推动构建人类命运共同体理念，不仅回应了全球性挑战，也为建设一个更加平等、包容和可持续的世界贡献了中国智慧。同时，中国在多边峰会和国际事务中一直倡导公平正义，尤其是在巴以冲突中的公正立场得到了阿拉伯国家的赞许，同时推动世界多极化和经济全球化的普惠发展，特别是为欠发达地区提供了更多参与全球治理的机会。

哈桑·拉杰卜谈到，在深化全球南方国家团结合作方面，中国通过高质量共建“一带一路”，成功举办中非合作论坛北京峰会，在上海合作组织、金砖国家、亚太经合组织、二十国集团等多边场合，鲜明提出中国主张，为维护世界和平稳定注入更多正能量。他认为，中国倡导平等有序的世界多极化，促进普惠包容的经济全球化，为解决全球性问题提出了可行的中国方案。通过“一带一路”倡议深化国际合作，举办高水平国际展会，以及优化外国人来华政策，中国为加强各国之间的联系、缩小发展差距作出了重要贡献。“我相信，随着中国继续推进高水平开放和国际合作，将为世界和平与发展注入更多稳定性和正能量，推动全球实现更加美好的未来。”

“作为一名教育工作者，我希望以此为动力，在新的一年继续为埃中文化交流搭建桥梁，为两国友谊和共同发展贡献力量。”哈桑·拉杰卜说。

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