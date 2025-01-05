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探访中企参建中东第一条海底隧道

2025年01月05日08:45 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴士拉1月4日电 （记者管克江、任皓宇）伊拉克最南端的波斯湾之畔。祖拜尔河边，一条陆地隧道已建规模；河中央，大型非自航绞吸船正在进行疏浚作业；另一端的海塘内，水面漂浮着一排排黄色浮标，快艇穿梭在红白相间的钢筋塔间。

祖拜尔海底隧道施工场景。人民网记者管克江摄

祖拜尔海底隧道施工场景。人民网记者 管克江摄

“浮标下暗藏峥嵘。每一个浮标代表一节长126m、宽35.6m、平均高11m、重约4万吨的沉管。”中交天津航道局有限公司法奥港项目经理武琳介绍，“河道疏浚完毕后，将由特定船只和设备把这些管道拉到指定位置埋入水下并贯通起来。最终形成约2.5公里长、六车道的海底隧道，这也将是中东地区第一条海底隧道。”

祖拜尔海底隧道是伊拉克法奥港项目的一部分。祖拜尔海底隧道所在的“乌—法”连接路主要用于连通法奥港和原先的旧港乌姆盖萨尔港，并将港口与北方交通干线连接起来。项目由韩国大宇公司EPC总承包，中交天津航道局有限公司承担基槽疏浚开挖、桩基、预制梁、部分沉管制造等工程。

施工现场一景。中交天津航道局有限公司供图

施工现场一景。中交天津航道局有限公司供图

武琳介绍，祖拜尔隧道沉管管节采用轴线干坞法预制，干坞位于乌姆盖塞尔一侧，对接端位于法奥一侧。基槽开挖过程中，中交天航局克服了项目设计断面复杂、质量标准高、超大挖深等技术挑战。比如按照设计要求，隧道沉管要埋入水下30.5米，但施工船目前最大挖深只有28米。为有效解决超挖深技术难题，项目部联合公司技术中心开展技术攻关，对施工船进行“绞刀齿轮箱防水装置改造”“起桥缆绳加长安装与调试”等设备升级项目，同时在每天潮位低时抓紧施工。经过项目的不懈努力，目前工程进展顺利，施工进度到80%，能够确保如期履约。

作为伊拉克“发展之路”基建计划的起点，法奥港将建成拥有近1亿吨吞吐量的世界级港口，其中一期项目于今年投入运行，年吞吐量4500万吨。从法奥港出发，伊拉克将斥资170亿美元修建一条直通土耳其的铁路和一条高速公路。伊拉克方面高度重视该项目，多次表示希望中企积极参与“发展之路”建设。伊拉克港口公司总经理法尔汉·法图什说，法奥港项目是伊中共建“一带一路”的生动事例，将成为本地区最重要的经济和战略项目之一。

武琳表示，祖拜尔海底隧道乃至法奥港项目对中企专业化、精细化施工管理水平提出高要求，中方将聚焦高效履约，打造良好形象，为中伊高质量共建“一带一路”作出贡献。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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