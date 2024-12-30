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中企助力埃及“百万费丹”土地改造计划

2024年12月30日15:15 | 来源：人民网-国际频道
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记者与钻井队中外员工合影。穆斯塔法摄
记者与钻井队中外员工合影。穆斯塔法摄
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人民网阿斯旺12月29日电 （记者黄培昭）晨光洒落在茫茫沙漠，高达35米的钻井架直冲云霄，显得格外醒目。钻机旋转发出隆隆声响，钻杆不断深入地层深处，仿佛在与大地展开一场对话。工人们在作业平台上来回穿梭，调试设备、监控参数，每个动作都干脆利落。他们的目光专注，汗水沿着面颊边缘滑落。附近，发电机的低沉轰鸣与钻机的旋转声相互交织，现场气氛紧张而有序。随着钻机的不断运转，沉睡在地下的水源渐渐涌出，给这片贫瘠的沙漠带来新的希望。

这是距离埃及首都开罗大约1000公里的南部阿斯旺省沙漠腹地。“夏天，这里温度经常高达50多度，汗流浃背是常事；现在是冬季，20度的气温并不高，但紫外线依然强烈。中国兄弟却不惧酷暑与艰难，在这片严酷的沙漠中辛勤劳作，加班加点帮我们改造沙漠，开垦农田。”中曼石油埃及公司埃方项目经理萨阿达尼对人民网记者说。

埃及国土面积的96%都是沙漠，长期以来，国家面临着粮食供应短缺问题，严重依赖进口，为此，政府推出了“百万费丹（1费丹约合6.3亩）”沙漠变良田战略计划。在这一战略框架下，又在阿斯旺的沙漠腹地，实施了“苏努麦穗工程”。

萨阿达尼介绍说，苏努在当地努比亚语中是阿斯旺的意思，意即让阿斯旺的广袤沙漠，通过打井的水进行农业灌溉，使贫瘠土地变成丰收的麦田。现在，中曼埃及公司正在帮助埃及实施这一战略。

在已经打好井的区块，记者看到，清澈的井水从地下汩汩涌出，通过喷淋系统均匀地洒向原本寸草不生的荒漠沙地。在水的滋润下，先前皲裂干旱甚至是死寂的土地，现在已变成满目油绿的农田，青翠的麦苗随风摇曳，像是在为这片新生的土地欢呼。

更令人惊喜的是，麦田上空，一群鸟儿正在惬意飞翔，时而俯冲啄食，时而鸣叫嬉戏。当地人艾哈迈德介绍说，以前，这样的景象从没见过，因为这里地处荒凉偏僻的沙漠深处，是“鸟不拉屎”的地方，甭说鸟类，甚至连生命的痕迹都难寻觅。然而，中国打出的井水，带来了绿色和生机，让环境逐步改善，这里正在慢慢成为生命的绿洲。

中曼石油埃及分司总经理赵吴涛告诉人民网记者，公司始终追随国家“一带一路”的建设脚步，始终致力于通过技术与服务，促进埃及民生改善。中曼埃及公司自2016年进军埃及市场以来，已先后在西奈半岛、锡瓦、明亚、法拉弗拉、阿斯旺、达哈拉等地区，打出了近600口水井。”其中，阿斯旺项目是2023年5月份启动，现在那里有6支钻井队，3部车载钻机及3部整拖钻机在该地区作业。项目为阿斯旺农田开发提供了稳定的水源，大幅提升了埃及的农业灌溉能力，迄今总共在阿斯旺沙漠打出了320口水井，可覆盖面积约13万公顷的农场提供灌溉水源，加快了‘百万费丹’项目的开发进程。此外，目前公司有当地员工近300人，为当地提供了大量直接或间接就业岗位。”

陪同记者的中曼石油埃及公司副总经理李加虎介绍说，中曼打的井，不但水质上好，甘之若饴，而且打井的速度也很快，平均7天就打好并顺利交付一口井，而在同一地区作业的其他外国公司，则需要一个多月甚至两个月才能完全一口井的挖掘工作。

对此，埃及媒体评论说：“中国质量和速度最值得信赖，它体现了中国企业为埃及人民着想的担当和负责任精神。”

记者在采访中还了解到，2024年5月开始，中曼石油埃及公司陆续在更偏远的埃及新河谷省OWAINAT地区启动3台钻机，目前有3支队伍、约122人在那里开展钻井作业，截至2024年12月上旬已经钻探约40口水井，前期钻探的区域目前已经种植了小麦等农作物，更多的昔日沙漠正在变成满目翠绿的良田。

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