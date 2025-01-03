约旦中东研究中心执行主任班延·奥马里。受访者供图

人民网迪拜1月1日电 （记者管克江）“回顾数十年来中国在农业、工业、科技领域的长足发展，以及阿拉伯国家与中国日益深厚的友谊，我心潮澎湃。中国的发展成就是一场创新革命。”近日，约旦中东研究中心执行主任班延·奥马里接受人民网记者专访时表示，中国的发展成就令人钦佩。当前国际形势纷繁复杂，中国经济社会保持良好发展势头，他对此充满信心。

班延·奥马里表示自己与中国有着深厚缘分。早在1980年代，他就经常阅读《中国画报（阿拉伯文版）》，了解中国的经济社会发展状况，还曾经在阿曼为中国留学生教授阿拉伯文。2024年10月，班延·奥马里应邀访问了上海与北京。“访问期间，我亲眼看到了中国在基础设施建设和城市治理方面的创新进展，感受了中国民众的国家归属感和努力追逐梦想的进取精神，也感受到了中国人民对阿拉伯人民的友好感情。”

班延·奥马里介绍，约旦中东研究中心成立于1991年，最初研究重点是地区国家的政治和经济问题，进入21世纪以来，中国日益成为约旦中东研究中心的重要方向。2004年，中阿合作论坛启动。2005年，约旦中东研究中心派代表跟随阿盟代表团访问了中国。

班延·奥马里说，近年来，约旦中东研究中心举办了一系列由中国代表团或中国外交官参与的论坛活动，介绍中国发展成就，探讨深化约中关系路径和促进地区稳定之道。在讨论中东局势问题时，中方在巴勒斯坦问题上秉持正义立场。约方对此表示赞赏，并期待中方发挥更大作用。

班延·奥马里说，约旦与中国经济合作正在不断深化，但还有更大潜力可挖。约旦期待中企在可再生能源、信息技术、医药健康等众多领域扩大投资，为约旦经济社会发展注入动力，也希望看到双方高校扩大留学生交流。“约旦拥有稳定的营商环境。建立更多元的伙伴关系，有利于把约中关系提升到新台阶，也能为阿中发展提供样板。”

“中国是一个热爱和平的国家，致力于不同国家间的相互尊重、合作共赢，在国际舞台上发挥着重要作用。”班延·奥马里说，当前，阿中在共商共建共享原则基础上加大“一带一路”合作，促进阿中投资、贸易和人文等各个领域的交流。中阿合作论坛为阿中双方开展平等对话、加强务实合作提供了重要平台。阿拉伯国家对世界的和平、稳定和发展具有重要作用，期待深化同中方合作，让更多阿拉伯国家民众享受到合作共赢成果，共同应对地区和世界的挑战。

（海瑟姆·姆扎恩参与采写）

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