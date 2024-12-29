只有合作共赢才能办成事、办好事、办大事，这是构建人类命运共同体理念提出10多年来的实践带来的启示，也是10多年来中国携手各方推动共建“一带一路”的宝贵经验

“建设中吉乌铁路是三国政府着眼区域互联互通、促进地区繁荣稳定作出的战略决策，彰显了三国人民对打通这条战略通道的美好愿望。”12月27日，中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦铁路项目启动仪式在吉尔吉斯斯坦贾拉拉巴德市举行，习近平主席在贺信中对项目建设提出殷切希望。中吉乌铁路项目启动仪式的举行，标志着项目已由设想付诸实施，向着建成通车目标迈出了关键一步，充分展现高质量共建“一带一路”的强大吸引力。

中吉乌铁路是中吉乌三国元首亲自推动的共建“一带一路”合作标志性工程，是中国同中亚互联互通的战略性项目。起自中国新疆喀什，经吉尔吉斯斯坦进入乌兹别克斯坦境内，未来可向西亚、南亚延伸，中吉乌铁路建成后将极大促进三国互联互通，带动地区经济社会实现更快发展。中吉乌铁路项目的启动，向国际社会展现了中国和中亚国家携手促合作、共同谋发展的坚定决心。长期以来，中国同中亚国家平等相待、相互尊重，建立了高度互信，开展了广泛合作，树立了邻国关系的典范。中国中亚合作水平整体提升、高质量发展不断取得新成效，为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体持续注入动力。

中吉乌铁路项目的启动，展现高质量共建“一带一路”的强大吸引力。努力把中吉乌铁路打造成为共建“一带一路”合作新的示范项目，更好助力沿线地区经济社会发展和民生福祉改善，这是三国的共同愿望。中亚地区是共建“一带一路”框架内合作项目最多的地区之一，截至2024年，中国对中亚五国累计完成工程承包营业额超过600亿美元，贸易总额增长势头强劲、投资总额不断上升。共建“一带一路”倡议提出10多年来，中国持续与共建国家分享发展成果，让构建人类命运共同体理念深入人心。中欧班列累计开行突破10万列，钱凯港成为新时代亚拉陆海新通道最新地标，155个国家加入共建“一带一路”合作大家庭，高质量共建“一带一路”走深走实，惠及世界的“幸福路”越走越宽广。

建设中吉乌铁路，是中国式现代化给世界带来机遇、促进发展繁荣的生动写照。中国正在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。中国追求的不是中国独善其身的现代化，而是期待同广大发展中国家在内的各国一道，共同实现现代化。一条条陆海空大通道将中国与各国紧密相连，也将中国式现代化的机遇带给各国。中吉乌铁路将构建一条连接亚欧的陆路新通道，有效带动沿线地区的产业发展、资源开发和城市化建设。近年来，从中老铁路创造经济社会效益双丰收，到中泰铁路持续推进带动区域互联互通，再到中越边境铁路、中蒙跨境铁路等重点项目取得重要进展，条条大路通中国，让更多国家搭乘中国发展快车，参与到普惠包容的经济全球化进程中来。

只有合作共赢才能办成事、办好事、办大事，这是构建人类命运共同体理念提出10多年来的实践带来的启示，也是10多年来中国携手各方推动共建“一带一路”的宝贵经验。中国将继续本着合作共赢理念，不断以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇，同各方一道，努力推动实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化，更好造福各国人民。

《 人民日报 》（ 2024年12月29日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)