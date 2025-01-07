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列国鉴·美国丨记者观察：美国高校网课“两大怪象”

2025年01月07日08:25 | 来源：新华网
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新华社纽约1月6日电（记者夏林）2020年新冠疫情暴发让美国高等学府的网课外包渐成潮流，部分高校就经济效益和社会效益的权衡出现“偏差”，导致网课出现两大怪现状：一些顶着光环的名校冠名卖课、赚得盆满钵满；而在美国工作签证H-1B供不应求的背景下，部分外籍留学生钻政策漏洞，借网课名义换取留居美国的“另类学生签证”，学校则借此广开财源。

高校冠名卖课值得吗

美国不少名校的网课设置出勤率、作业和考试等考核指标，通常不设学位。据《纽约时报》报道，奥巴马政府时期，美国教育部放松了对高校和网课承包商利润分成的限制，网课外包由此一发不可收拾。通过报税资料可发现，一些知名高校把网课承包商列为本校主要承包商，高校会对外包网课保持一定影响力，但不会明确其拥有绝对控制权或绝对责任。

2020年7月14日，一名女子从美国纽约大学的教学楼前走过。新华社记者王迎摄

2020年新冠疫情暴发后，美国高校网课外包进程显著加快。目前，全美至少有600所大学和学院涉足网课外包，公立大学中有超过三分之一出于预算控制和增加收入等考虑，将网课冠名外包。如此一来，每名学生每学一门课程，高校和承包商获利总数可达数千美元。

总体而言，大多数美国高校的网课执行比较规范，效果不错，但也有少部分高校忽视网课质量，个别学校甚至将学生带向歧途。例如《生活大爆炸》背景地加州理工学院，该校以自然科学及工程学著称，在美国民众心中堪称“殿堂级”高校。然而，部分人却因其盛名而上当。

46岁的雷蒙德·苏尔来自科罗拉多州丹佛市房贷行业，他本想交9000美元学费参加加州理工的云计算“训练营”培训后转行，没想到“他们只想要我们的钱”。这个云计算“训练营”为期12周，目的是帮助初学者掌握网络安全技能，从而找到高薪、热门的科技类岗位入职。

苏尔接受媒体采访时忿忿地说，“训练营”虽然在加州理工官网张贴广告，结业证书也印着该校橘色标识，然而培训几乎与这所名校毫不沾边。他的网课授课老师住在密西西比州，有时网课上到一半人就没影了。更夸张的是，还有个别网课课程协调员居然人在印度。

这是2021年9月23日在美国加州大学洛杉矶分校校园内拍摄的学生。新华社发

按照媒体报道说法，不少人的遭遇与苏尔类似。究其原因，这些“问题网课”实际由一家名为“简单学”的公司主导。成立于2010年的“简单学”与众多知名高校有合作记录。以加州理工为例，该校所设50门网课中有8门与“简单学”相关，每年招收大约500名学生。

网课已成为加州理工重要营收业务。该校至少连续七年每年创收以10亿美元计。同样“业绩喜人”的“简单学”则获黑石集团注资2.5亿美元，目前招收的学生已突破500万人。只是，加州理工等知名高校为了赚钱而通过冠名将课程全盘外包，“贱卖”学校的牌子，这种操作值得吗？

一些政府官员和专家认为，此类情况尤其伤害努力凑齐学费、希冀知识助力人生的低收入家庭学子，高校则在一定程度上背离了创校办学的宗旨和初衷，沦为企业牟利的“帮凶”。加利福尼亚州其他高校也暴露类似问题。为此，州政府已对由多所分校构成的公立加州大学系统发出警告，要求校方对涉足网课教育的企业施以更严格监管。美国教育部也承诺修改有关条款，确保高校外包网课质量过关。

2019年12月7日，在美国纽约，哥伦比亚大学学生在图书馆自习。新华社记者李睿摄

“网课换签证”的灰色地带

美国高校网课另一类怪象是巧借网课之名帮助学生获得签证。国际学生在美国高校毕业后，通常有两至三年居留期，其间可合法工作。居留期结束后，如果仍未能获得工作签证、永久居民卡（绿卡）或美国国籍，他们就无法继续在美国合法居留。

只是，美国联邦政府另有“课程实习训练”规定，相关签证缩写简称为Day 1 CPT，允许外籍人员申请获得学习硕士课程的学生签证，一边在美全职工作，一边在校接受培训，前提是两者在内容上具有相关性，工作应是学习不可分割的一部分。

对申请Day 1 CPT的学生而言，加入此类学习，上课倒在其次，更重要的是获得在美国合法居留的许可，同时还能全职上班，所谓“学生签证”多少有些名不符实。提供Day 1 CPT的高校声誉通常也并不突出，属于“闷声赚钱”那类高校。

据彭博社统计，全美从事此项“生意”的不知名高校应有几十所之多，绝大部分时间为在线学习，学生每年到校频次以个位数计。美国教育部数据显示，2022年秋季，全美有2.4万名国际学生持Day 1 CPT签证在美居留，所交学费总数高达2.4亿美元。

2024年4月25日，游客在美国首都华盛顿的国家广场游览。新华社记者刘杰摄

宾夕法尼亚州哈里斯堡科技大学擅长工程、应用科学和科技领域，该校Day 1 CPT硕士课程为期两年，收费三万多美元，有“Day 1 CPT高校中的哈佛”之称。主要生源来自印度，其中三分之二学生在职，集中在科技和生物医药行业的大公司。有的学生学位刚读了一半就中签，之后马上辍学，完全不想要硕士文凭。连续在该校读两到三个硕士学位的也大有人在。

哈里斯堡科技大学2005年正式开校，起初经营惨淡，2014年开设Day 1 CPT硕士课程，只要求学生周六到校上课，每年9次，其余时间上网课即可。此举一出，当年注册的国际学生就突破2000人！通过Day 1 CPT硕士课程项目获得的固定且可观收入，令这所原本默默无名的高校出手阔绰，甚至在费城乃至巴拿马首都巴拿马城、阿联酋迪拜开设了分校。

印第安纳州私立特林大学近年来迅速成为提供Day 1 CPT硕士课程的“冠军高校”。该校的Day 1 CPT硕士课程不仅学费低至不足两万美元，且基本是网课，每学期只要学生到校一次、一年到校两次即可！由于课程实在“太受欢迎”，该校甚至还在密歇根、弗吉尼亚和亚利桑那等州开办了专供学生“签到”的“卫星站”！

对于“网课换签证”这块法律灰色地带，美国国土安全部采取知而不治的模糊态度。舆论认为，现在多数美国高校日子并不好过，不时有小型高校“关停并转”情况发生。或许正因如此，政府才迟迟未出手整治哈里斯堡科技大学一类的高校。

也有媒体批评，是失败的移民政策造就了越来越多“网课换签证”之类怪现状的出现，一些学生甘冒风险，而一些高校为了获利敢钻制度空子，甚至不惜踩踏法律红线。

(责编：苏缨翔、张悦)

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