人民网阿尔及尔1月9日电（记者郝瑞敏）近日，一位来自阿尔及尔高中的女生阿斯玛被突如其来的面瘫困扰，左脸突然失去表情，听闻中医善于治疗顽固性面瘫，抱着一线希望，她走进了阿尔及尔本·阿克隆医院中国中医中心。中国医疗队梁敏医生接诊，检查后制定了针刺、穴位埋线和艾灸综合治疗方案，经过一段时间的精心治疗，面瘫症状明显改善，阿斯玛的面部恢复了往日的神采，她的笑容温暖而自然，焕发出青春的活力。

“谢谢你们及时的救治，中国的中医太神奇了，我现在恢复了笑容，中国医疗队真了不起！”阿斯玛说，不仅让她自己和家人满怀喜悦，也为当地居民增添了对中医的信任。

阿斯玛的康复故事在周边传开，许多患者慕名来到梁敏医生所在的中国中医中心，他们带着希望而来，相信中医可以让他们摆脱痛苦。

“从患者们的微笑中感受到中国医疗队把阿尔及利亚人民的健康当作中国人民的健康一样对待。在阿尔及利亚，援非医疗队医生不仅是医者，更是跨越国界的健康守护者。”中国中医中心梁敏医生表示，作为中国医疗队的一员，他和队友们用中医的力量在异国大地上绽放光芒，为无数患者带来温暖和希望。他不仅是一位援非医生，更是一位文化使者，将中医的仁爱与力量带给了异国他乡的患者，为巩固两国人民友谊、深化两国合作、推动构建人类卫生健康共同体作出贡献。

中国医生为患者针灸治疗。中国援阿尔及利亚医疗队供图

中国医生为患者针灸治疗。中国援阿尔及利亚医疗队供图

康复后的阿斯玛与中国医生梁敏。中国援阿尔及利亚医疗队供图

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