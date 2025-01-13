新华社北京1月13日电 伊朗媒体12日报道，伊朗在中部纳坦兹铀浓缩厂附近开展的军事演习已扩大至位于中部和西部的另两处核设施。

这轮代号为“力量”的军演由伊朗军队和伊朗伊斯兰革命卫队共同参与，上周在中部伊斯法罕省启动，将持续至3月中旬。伊斯兰革命卫队7日宣布，初期演习主要内容是为纳坦兹铀浓缩厂提供全面保护。

2024年9月21日，伊朗军人在首都德黑兰参加阅兵式。新华社记者沙达提摄

据伊朗国家电视台12日报道，军演当前在伊朗中部的福尔道核设施与西部的洪达卜核设施进行，导弹和雷达部队、电子战部队、电子情报与侦察指挥部正共同执行“进攻和防御任务”。

报道说，伊朗“国防系统将演练在真实战场条件下如何对抗空袭、导弹和电子战威胁……保护本国领空以及敏感、关键领域”。

伊朗军方11日发布了伊朗伊斯兰革命卫队总司令侯赛因·萨拉米参观一处地下“导弹城”的视频。

据多家媒体报道，伊朗本轮军演是在美国候任总统唐纳德·特朗普即将再次上台、与以色列加紧打击中东地区“敌对力量”的背景下展开。

这是2024年9月21日在伊朗首都德黑兰拍摄的阅兵式现场。新华社记者沙达提摄

特朗普首次执政期间，美国政府对伊朗实施“极限施压”政策，2018年5月宣布单方面退出2015年美国、英国、法国、俄罗斯、中国、德国与伊朗签订的伊朗核问题全面协议，恢复并加码对伊朗制裁。2020年1月3日，美军在伊拉克巴格达国际机场外发动空袭，杀死伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱曼尼等人。特朗普政府对以色列外交、军事的支持也达到高点。

本轮巴以冲突2023年10月爆发以来，以军不仅逐步推进在加沙地带、约旦河西岸的军事行动，还加紧打击所谓“受伊朗支持”的黎巴嫩、叙利亚境内军事力量和设施。外界普遍担心，随着特朗普再次执政，美以与伊朗矛盾将升级，加剧中东地区紧张态势。

就伊朗核问题，伊朗、法国、英国、德国定于本月13日在瑞士开展新一轮对话。特朗普将于本月20日就任美国总统。

美国媒体1月初报道称，美国现任总统约瑟夫·拜登的国家安全事务助理杰克·沙利文此前向拜登呈交一份关于美国本届政府任期结束前打击伊朗核设施的潜在可选方案报告，行动前提是伊朗方面试图推进开发“核武器”。

这是1月6日在美国首都华盛顿拍摄的美国国会大厦外景。美国国会6日点数选举人票，正式确认前总统、共和党总统候选人特朗普当选总统。新华社记者胡友松摄

伊朗外交部谴责美方上述报告，称打击伊朗核设施的威胁“赤裸裸违反国际法”。伊方长期强调其核计划只用于和平目的，无意开发核武器。

据路透社报道，特朗普提名的候任乌克兰和俄罗斯问题特使基思·凯洛格11日在巴黎参加一场伊朗反对派组织的活动时，应和特朗普先前表达的立场，宣称应重新开始对伊朗采取“极限施压”政策，“不仅是从军事力量方面，还得从经济和外交上（施压）”。

他声称现在有机会“将伊朗变得更好”，“必须利用我们现在所看到的对方弱点。有了希望，行动也得跟上。”特朗普提名的候任国务卿马尔科·鲁比奥也在这场活动上发言。

伊朗外交部12日在声明中说，法国政府允许伊朗反对派在其境内开展活动表明法方“支持恐怖主义”“违反法国在反恐方面的国际法律义务”。（沈敏）

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