新华社北京1月5日电 题：2025，关注这个世界的六个问号

新华社记者刘赞

2024年，世界变乱交织，动荡不安。加沙战火不断外溢，俄乌冲突延宕加剧，多个发达国家政局生变，世界经济复苏步履艰难，气候变化问题日益严峻……2025年，这些问题将如何演变，影响几何？

悬念一：中东乱局走向何方

新一轮巴以冲突已持续一年有余，加沙民众苦难深重，战火不断升级外溢。一年来，以色列与伊朗相互直接打击对方领土；以军对黎巴嫩真主党实施大规模袭击，并地面入侵黎南部开展军事行动；也门胡塞武装频繁向以色列本土以及位于红海海域的美西方军舰发射导弹、无人机。2024年12月，叙利亚巴沙尔政府因自身实力虚弱和外部援助减少被反政府武装推翻。

当前，黎以停火协议生效已超过一个月，双方交火仍时有发生，协议能否维持存在疑问；以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）之间的停火谈判已多次号称“接近达成协议”但仍无结果，何时能真正实现停火不得而知；胡塞武装对以色列和美西方军舰的袭击持续多久或取决于加沙冲突何时停止；随着黎巴嫩真主党军事实力受损、巴沙尔政府倒台，以色列对胡塞武装实施大规模军事行动的可能性不能排除；叙利亚新政权正在构建，在各方势力前台拉扯、地区和域外大国后台博弈的情况下，“一朝变天”的叙利亚未来走向还有待观察。

2024年11月5日，人们在美国纽约时报广场观看实时出口民调。新华社记者 李睿 摄

悬念二：美国变量影响几何

2025年1月，新一届美国政府将上台执政，其内外政策或将给世界带来更大冲击。

许多观察人士认为，新一届美国政府有可能再次宣布退出一些重要国际组织和条约，包括退出世界卫生组织和气候变化《巴黎协定》等，就连美国主导的北大西洋公约组织或许也在“退群”清单上。

新一届美国政府或将关税视为“万能”的政策工具。美国当选总统特朗普日前公开表示，欧盟必须购买美国油气，作为对美巨额贸易顺差的“补偿”，“否则关税就要来了”。他还威胁北美邻国：上任首日，将对所有自墨西哥和加拿大进口的产品征收25%的关税。特朗普还多次声称要对从中国进口的商品加征关税。分析人士认为，倘若美国不顾多方反对向贸易伙伴大规模加征关税，将引发贸易战，损害全球经济。

此外，特朗普还声称加拿大可以成为美国的“第51个州”，宣称获得对丹麦自治领地格陵兰岛的所有权和控制权“绝对必要”。一系列表态引发盟友担忧，“跨大西洋盟友”是否会变成“跨大西洋对手”。

悬念三：俄乌和谈成效难料

俄乌冲突已持续近3年。过去一年，战事激烈胶着，乌军突袭俄本土，俄军在乌东推进，双方相互攻击范围呈扩大态势。美西方继续向乌克兰提供军援，还对乌松绑远程武器使用限制，俄罗斯则以更新核威慑政策回应。

特朗普就任总统后，美国在俄乌冲突上的政策立场会否出现变化？特朗普曾“放话”要在上台后立刻推动俄乌双方结束冲突，他近期对媒体表示将以对乌援助为筹码，推动俄乌双方和谈。俄总统普京和特朗普近期都表示愿意与对方面谈俄乌问题，俄乌双方近来也都释放出对谈判持开放态度的信号。

不过，俄乌双方谈判条件仍有明显差距。俄方正在战场上积累优势，乌方则继续得到西方支持。俄乌能否开启和谈并相互妥协或将取决于双方在战场上的形势，而美国及其欧洲盟友对待乌克兰的态度和援乌力度将对战局及和谈产生直接影响。

悬念四：多国政局如何演变

2024年，多个发达国家政局发生变化。法国总统马克龙年内三换总理，法国政治呈现碎片化趋势。德国执政联盟内部矛盾无法调和最终解体，总理朔尔茨沦为少数派政府领导人，主动触发提前举行联邦议院选举，试图“以退为进”。日本执政联盟在国会众议院选举中失利，首相石破茂领导的政府成为少数派政府，其执政面临严重掣肘。韩国总统尹锡悦因“紧急戒严”风波遭到国会弹劾，宪法法院将决定他的去留。

2025年，这些国家的政局仍存在不确定性。临危受命的法国新总理贝鲁能否稳住政局？德国政治格局在2月联邦议院选举后将发生怎样的变化，能否顺利组成新政府？日本石破政府能否在重要政策上与在野党达成妥协，执政联盟在2025年夏天的参议院选举中能否保住参议院多数地位？韩国国内要求尹锡悦下台的呼声不减，但考虑到宪法法院确认罢免总统的门槛较高，同时在野党热门总统候选人、共同民主党党首李在明也是官司缠身，韩国政局走向尚不明朗。

2024年10月22日，国际货币基金组织（IMF）在美国华盛顿举行《世界经济展望报告》媒体发布会。新华社记者 胡友松 摄

悬念五：世界经济复苏前景如何

2024年，世界经济缓慢复苏，通胀得到缓和，贸易有所回升，科技创新仍然是推动全球经济增长的重要力量。当前，人工智能、新能源等领域的技术快速发展，不仅催生出新的产业形态和商业模式，还促进传统产业的数字化、绿色化转型，为经济增长注入新动力、提供新支撑。

2025年，世界经济有望保持温和回升势头。国际货币基金组织此前预计，2025年全球经济增长率为3.2%。经济合作与发展组织2024年12月发布经济展望报告，预测2025年全球GDP增长约3.3%。

但与此同时，全球投资、贸易和技术保护主义不断加剧，美国等一些西方国家将经济问题泛安全化、泛政治化，推行“脱钩断链”，严重冲击国际自由贸易和全球产业链供应链稳定。俄乌冲突、中东战事继续对全球粮食和能源供应等造成负面影响。众多金融机构指出，世界经济能否稳住复苏势头，很大程度上取决于各国能否在政策上加强协调合作，共同应对地缘政治冲突和经济不确定性。

这是2024年11月21日在阿塞拜疆首都巴库拍摄的《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）会场外景。新华社记者 曹阳 摄

悬念六：气候谈判能否向前推进

2024年，全球多地出现严重干旱、致命洪灾、高温热浪、飓风灾难，极端天气频发再次提醒人们气候变化带来的严重后果。世界气象组织年底发布新闻公报说，2024年将成为有记录以来最热的一年，而包括2024年在内的过去10年是有记录以来最热的10年。

应对全球气候危机，关键在于坚持“共同但有区别的责任”原则，坚持多边主义，同舟共济，合作共赢。发达国家应当展现更大雄心和行动，履行率先减排义务，提前碳中和时间，发展中国家也要在能力范围内尽最大努力。2024年11月在阿塞拜疆巴库举行的《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）达成了名为“巴库气候团结契约”的一揽子平衡成果，但发达国家勉强承诺的到2035年每年至少筹集3000亿美元用于支持发展中国家气候行动的资金目标，仍远未能满足发展中国家需要。

2025年是《巴黎协定》达成十周年，《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会（COP30）将于年底在巴西贝伦举行。巴西总统卢拉称这次会议将是“避免气候系统不可逆转破裂的最后机会”。美国是全球累计碳排放量最多的国家，对于全球气候变暖负有不可推卸的责任。然而，对气候变化持怀疑态度的特朗普再次执政，将为全球应对气候变化的努力带来不确定性。COP30能否达成国际社会期待的结果难以预料。

(责编：崔译戈、张悦)