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“中伊合作发展潜力巨大” 

2025年01月06日13:21 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴士拉1月6日电（记者管克江、任皓宇）“近年来，中伊各领域务实合作不断深化，越来越多的中资企业来伊投资兴业，中伊合作发展潜力巨大。”近日，中国驻巴士拉总领事陈培忠在接受人民网记者专访时表示，总领馆将竭诚践行“外交为民”理念，维护好中国公民和企业的安全和合法权益，助力深化中伊在共建“一带一路”框架内的务实合作，推动中伊战略伙伴关系发展取得新进展。

中国驻巴士拉总领事馆于2023年10月开馆，是中国最新开设的驻外领馆之一，领区覆盖巴士拉省、穆萨纳省、济加尔省、迪瓦尼耶省、米桑省和纳杰夫省。“伊南部六省是中伊共建‘一带一路’的重要地区。”陈培忠介绍，领区内统计在册的中企有60多家，是在伊全部中企数量的七成多，重点项目有10多个。开馆以来，更多中企来领区内开设分公司、投资、承接项目，2024年有中企参与投标的项目就有200多个。“随着越来越多的中企和中国公民来伊投资工作，我们加强预防性领保工作，与伊方有关部门积极沟通协调，在做好领事保护工作的同时，增进中伊交流合作，促进互信和友谊。”

伊拉克是最早同新中国建交的阿拉伯国家之一，中方是伊最大贸易伙伴、最大原油进口国，双方发展战略对接不断加强。自2015年签署共建“一带一路”合作文件以来，中伊多领域合作取得丰硕成果。“伊拉克于2023年提出了‘发展之路’计划，其起点就在领区内最南端的港口法奥港，中企正积极参与到法奥港建设中。”陈培忠表示，总领馆将继续密切与伊政府，特别是领区内地方政府的联系，交流发展经验，进一步推动共建“一带一路”倡议和伊方“发展之路”的战略对接。

陈培忠表示，很多伊拉克民众在中企工作并引以为傲。中企举办专业化培训既有助于提升当地用工专业化素养，也让他们对中国有更深入的了解。由中企承建的首批伊拉克示范学校项目被当地民众亲切地称为“中国学校”。“中伊两国都是文明古国，在加强人文交流、促进民心相通方面大有可为。”陈培忠说，未来将同各方共同努力，深化民心相通工作，通过“文明古国论坛”等平台加强文化艺术交流，促进不同文明之间相互借鉴，美美与共。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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