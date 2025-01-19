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推动中美关系在新的起点上取得更大进展（钟声）

2025年01月19日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　历史长河奔腾不息，紧要处往往只有几步。中美从战略高度和长远角度把握和处理双边关系，将为动荡不安的世界带来更多确定性

　　

　　1月17日，习近平主席应约同美国当选总统特朗普通电话。习近平主席强调中美两国间拥有广泛共同利益和广阔合作空间，阐述发展中美关系的原则，表示愿推动中美关系在新的起点上取得更大进展。特朗普表示很珍视同习主席的伟大关系，希望继续保持对话沟通，期待尽快同习主席见面。两国元首同意建立战略沟通渠道，就两国共同关心的重大问题保持经常性联系。这次受到国际社会广泛关注的通话，为推动实现中美关系平稳过渡、良好开局注入了信心。

　　中美关系是世界上最重要的双边关系，不仅事关两国人民福祉，也影响人类前途命运。正因如此，发展中美关系必须具有长远和战略眼光。从中美两国老一辈领导人实现“跨越太平洋的握手”，到两国建交被称为“改变国际战略格局最引人注目的重大事件”，再到今日人们认为“要实现一个稳定的21世纪，中美必须携手合作”，中美积极互动向来被寄予厚望。中方对美政策一以贯之，就是坚持相互尊重、和平共处、合作共赢。当前，中美两国都在追逐各自的梦想，都致力于让人民过上更美好的生活，需要双方相向而行，推动双边关系稳定、健康、可持续发展。

　　中美两国间拥有广泛共同利益和广阔合作空间，可以成为伙伴和朋友，相互成就，共同繁荣，造福两国，惠及世界。上世纪70年代中美关系实现“破冰”，共同利益就是最大的黏合剂。经过46年的发展，中美关系已经变成你中有我、我中有你的利益共同体。中美关系中存在的一些问题，是双方利益深度融合带来的成长的烦恼，成长的烦恼需要在成长中化解，而不应该导致双方产生错误的战略认知。在当前国际形势下，中美两国共同利益不是减少了，而是更多了。中美经贸关系本质上是互利共赢的。不断开拓两国经贸的增长机遇，让经济往来的“毛细血管”更加通畅，将为双方实现更大的合作共赢增添动力。

　　中美是两个大国，国情不同，有一些分歧很正常，关键是要尊重彼此核心利益和重大关切，找到妥善解决问题的办法。过去4年，双方团队通过磋商确定了中美关系的一些指导原则，共同推动两国对话和合作重回正轨，恢复和新建了20多个沟通机制，在不少领域取得了积极成果，充分证明合作比摩擦好，对话比对抗好。台湾问题事关中国国家主权和领土完整，美方务必慎重处理。遏制打压阻挡不了中国的发展，还会损害美方利益。中美双方应以求同存异的远见和定力妥处分歧，为双边关系未来发展打下良好基础。

　　国际形势变乱交织，确定性成为全球稀缺资源。中美作为两个世界大国，要有足够的政治智慧和历史担当走出一条新时期大国相处之道，让中美两国人民放心、让世界各国人民安心。中国的战略意图和对美政策是确定的，中美关系互利共赢的本质是确定的，中美合作能够办成事、办好事、办大事的历史经验更是确定的。中美从战略高度和长远角度把握和处理双边关系，以“同球共济”的精神为世界团结发挥积极作用，加强对话沟通、妥善管控分歧、拓展互利合作，将为动荡不安的世界带来更多确定性。

　　国之交在民相亲。中美关系发展有着强大的民意基础，两国人民交流合作的根本愿望没有变。“世间所有路都将与你相逢/而我将爱你所爱的人间/愿你所愿的笑颜……”近日，美国“同一个声音”儿童合唱团在北京天坛公园用中文合唱《如愿》，清澈的童声与庄严恢弘的祈年殿相互映衬，在互联网上收获大量点赞，再次表明加强中美人文交流是得人心、顺民意的。去年，中美关系的一大亮点是“未来5年邀请5万名美国青少年来华交流学习”倡议落地生根、开花结果，1.6万余名美国青少年来华交流学习，实现全美50个州和华盛顿特区全覆盖，显示出青年一代加强交流互动、增进相互了解的愿望。未来，中美双方要继续为两国人员往来和人文交流架桥铺路，共同续写新时代中美人民友好的故事。

　　历史长河奔腾不息，紧要处往往只有几步。中美双方要本着相互尊重、和平共处、合作共赢原则，加强合作，多办一些有利于两国和世界的大事、实事、好事，让中美两艘巨轮沿着稳定、健康、可持续发展的航线不断前行。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月19日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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