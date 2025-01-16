新华社多哈1月15日电（记者汪强）卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德15日晚在卡塔尔首都多哈宣布，以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）已就加沙地带停火达成协议。

1月15日，卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德在多哈举行的记者会上讲话。新华社发

穆罕默德当晚在数度推迟的记者会上说，卡塔尔、埃及和美国的联合调解努力已取得成功，加沙冲突各方就停火和交换被扣押人员达成协议。协议第一阶段将于1月19日开始实施，哈马斯将释放33名被扣押人员，以交换以色列释放巴勒斯坦被扣押人员。协议第二阶段和第三阶段的详细内容将在第一阶段完成后公布。

穆罕默德表示，斡旋方将与哈马斯和以色列合作，推动落实停火协议。该协议是“实现地区可持续和平的重要一步”。来自斡旋方的监督团队将确保协议得到遵守。

同日，美国总统拜登在白宫发表演讲，宣布以色列与哈马斯已就加沙停火和释放被扣押人员达成协议。拜登说，这项停火协议将分三阶段实施。在为期42天的第一阶段中，以色列与哈马斯将实行“完全和彻底的停火”，以色列军队撤出加沙地带所有人口稠密地区，哈马斯释放包括美国公民在内的部分被扣押人员，以色列释放数百名巴勒斯坦囚犯，大量人道主义援助物资获准进入加沙地带。停火期间，以色列将就实现永久停火与哈马斯进行谈判，这是协议的第二阶段。在第三阶段，哈马斯将归还死亡的被扣押人员遗骸，加沙地带将开启大规模重建进程。

以色列外长萨尔15日在一份声明中说，以色列安全内阁计划于16日召开会议，就与哈马斯达成的停火和释放被扣押人员协议进行表决。以色列总统赫尔佐格当天发表电视讲话，呼吁以政府批准该协议。

哈马斯高级官员哈利勒·哈亚15日晚在电视讲话中表示，加沙停火协议达成是巴勒斯坦人民斗争中“历史性的时刻”。加沙地带将进入重建和消除战争影响的新阶段，相信巴勒斯坦人民有能力重建加沙地带。

当天，在加沙地带多地，大量巴勒斯坦民众走上街头庆祝，很多人相拥而泣。

2023年10月7日，哈马斯从加沙地带突袭以色列境内军民目标，导致约1200人死亡、约250人被哈马斯等巴方武装人员带回加沙地带扣押。以色列随后对加沙地带发起大规模军事行动。据加沙地带卫生部门发布的最新数据，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过4.6万巴勒斯坦人死亡。

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