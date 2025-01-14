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非洲光伏产业稳步发展（国际视点）

中非合作建设的光伏电站装机容量累计已超1.5吉瓦

本报记者  黄培昭
2025年01月14日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国电建在阿尔及利亚南部承建的光伏电站项目，总装机容量233兆瓦，年发电量可满足约20万户家庭的用电需求。图为项目一景。
　　中国电建供图

　　非洲拥有丰富的太阳能资源，光伏产业发展潜力巨大。近年来，非洲国家不断出台政策措施加快光伏项目建设，成为非洲发展可再生能源的一大亮点。中国企业积极助力非洲国家发展光伏产业，中非光伏产业合作展现广阔前景。

　　新增装机容量突破纪录

　　非洲太阳能工业协会日前发布的《2024年太阳能年度展望：非洲各国太阳能现状回顾》报告显示，2023年非洲新增光伏装机容量3.74吉瓦，同比增长19%，创下纪录，总装机容量达到16.3吉瓦。其中，南非位居第一，布基纳法索、毛里塔尼亚、肯尼亚、中非共和国、科特迪瓦和埃及等国新增光伏装机容量在非洲国家中也位列前茅。

　　南非是非洲光伏装机容量最大的国家。根据南非光伏行业协会的数据，截至2024年底，南非累计光伏装机容量约8.97吉瓦。目前，南非共有40个光伏项目招标，总装机容量8.526吉瓦，分布在自由州省、林波波省、西北省、姆普马兰加省、北开普省等地。此外，南非政府2024年还出台了一系列鼓励光伏产业发展的政策，包括简化光伏项目审批流程等，以吸引更多投资者参与南非光伏项目建设。

　　据国际可再生能源署最新数据，截至2024年，埃及光伏装机容量约为1.9吉瓦，在非洲国家中排名第二。去年12月，位于埃及阿斯旺省的一座装机容量500兆瓦的光伏电站落成，预计年发电量1500千兆瓦时，足以为约30万户埃及家庭供电。埃及总理马德布利表示，该项目对埃及经济发展和能源稳定意义重大。根据埃及电力和可再生能源部的相关计划，到2030年实现可再生能源发电占全国发电量42%的目标，光伏发电占比约22%。据估计，这需要新增31吉瓦的光伏装机容量。去年，埃及政府还与世界银行达成7亿美元的融资计划，用于发展包括光伏产业在内的可再生能源项目。

　　摩洛哥政府也积极推动光伏产业发展。不久前发布的《世界能源统计年鉴2024》显示，摩洛哥光伏总装机容量达0.394吉瓦。摩洛哥政府制定了到2030年可再生能源发电量占总发电量52%的目标，通过提供土地优惠、税收减免等措施，鼓励企业建设大型光伏项目。作为摩洛哥最大的可再生能源项目之一，努奥太阳能发电园三期项目装机容量达400兆瓦，目前项目正处于许可阶段，预计2026年投入商业运营。

　　气候工作基金会全球能源转型非洲区主任吉德·伊吉亚多认为，非洲国家积极推动光伏产业发展，不仅有助于解决能源短缺问题，还有助于促进经济发展、创造就业机会、减少环境污染。

　　多国出台产业支持举措

　　能源短缺是非洲国家面临的普遍问题。国际可再生能源署不久前发布的统计数据显示，目前撒哈拉以南非洲地区无电人口达5.7亿，占全球无电人口的80%以上。到2030年，非洲仍有数亿人口用不上电。与此同时，非洲拥有丰富的太阳能资源。国际能源署的报告显示，非洲的太阳能储量占全球的40%，为光伏产业发展提供了得天独厚的自然条件。

　　非洲多国把发展光伏产业作为缓解本国电力短缺、实现可持续发展的重要手段。去年3月，坦桑尼亚副总理兼能源部长比泰科出席希尼安加50兆瓦光伏电站项目开工奠基仪式。由中国电建承建的希尼安加光伏电站是该国首个光伏项目，对坦桑尼亚新能源发展具有重要意义。比泰科表示，希望该项目如期高质量完工，为缓解坦桑尼亚电力紧张、促进当地经济社会发展提供重要支持。

　　肯尼亚政府去年3月根据国家可再生能源发展战略，启动了扩大可再生能源投资计划，将光伏产业作为重点发展领域之一。肯尼亚政府计划在未来几年内建设多个大型光伏电站，并鼓励农村地区和偏远地区安装分布式光伏发电系统。为实现这一目标，肯尼亚政府提供了财政补贴、贷款优惠等政策支持，同时加强与国际组织和企业的合作，引进先进的光伏技术和管理经验。

　　喀麦隆政府宣布从去年1月起，免除光伏设备组件的进口关税和其他税款，支持可再生能源产业发展。去年3月下旬，阿尔及利亚国家公用事业公司与多家本地公司和国际公司签署合同，拟建设20个光伏项目，合计装机容量3吉瓦。去年8月，南苏丹内阁批准1.5亿美元太阳能项目，将在首都朱巴建设一座5兆瓦的光伏电站。

　　非洲开发银行在报告中表示，发展光伏产业将为非洲国家创造新的就业岗位，同时有助于推动本地制造业兴起，促进技术转移和创新，提高非洲在全球产业链中的地位。阿尔及利亚《东方报》表示，非洲电力基础设施匮乏，光伏发电能为更多偏远地区提供清洁能源。发展光伏产业，也能降低对化石能源的依赖，促进环境保护和可持续发展。

　　中非光伏合作日益深化

　　近年来，中国与非洲国家不断深化光伏产业合作。最新数据显示，中非合作建设的光伏电站装机容量累计已超过1.5吉瓦，为非洲缓解能源短缺、应对气候变化提供支持。

　　在埃及，中国电能成套设备有限公司与埃及新能源和可再生能源管理局、埃及电力控股公司去年1月就共同开发一个10吉瓦的大型光伏项目签署谅解备忘录。埃及《消息报》表示，该项目建成后每年可提供大量清洁能源，有助于减少约1400万吨碳排放。

　　在厄立特里亚，中国能建在该国的首个光伏储能项目——厄立特里亚德克姆哈雷地区30兆瓦光伏储能总承包项目，去年2月举行签约仪式。当地媒体报道说，该项目建设容量为30兆瓦光伏电站+15兆瓦/30兆瓦时储能系统，项目建成后将有效改善当地电力供应、降低电力成本，促进能源来源多样化。

　　在肯尼亚东北部的加里萨郡，由中企承建的加里萨50兆瓦光伏发电站，是迄今为止东非地区规模最大的光伏发电项目。自2019年正式投入运营后，加里萨光伏发电站年均发电量超过7600万千瓦时，可满足7万户家庭共计38万多人口的用电需求，同时每年可以帮助肯尼亚节约标准煤约2.447万吨、减少二氧化碳排放约6.4万吨……

　　埃塞俄比亚政策研究所研究员、亚的斯亚贝巴大学教授德米西在接受本报记者采访时说，中国在光伏领域拥有成熟的技术、规模化生产能力等优势。中国以开放的姿态与非洲国家开展光伏产业合作，助力非洲绿色发展事业，为全球应对气候变化贡献力量。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月14日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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