孙鸿宇 周琳佳

奥利弗·格兰让，这位拥有法国和瑞士双重国籍的资深电视人，已经在电视行业工作了三十多年。六年前，他定居中国，并即将迎来在这片土地上的第七个年头。然而，他与中国的缘分可以追溯到二十年前，那时他便频繁来华，并与中国结下了深厚的情感。

早在主持综艺节目《城市之间》时，奥利弗就感受到了中国的活力与魅力。这档节目取得了巨大成功，也为他打开了一扇了解中国的窗口。之后，他参与了多部关于中国的纪录片拍摄，记录这个国家的日常生活和社会变迁。

在奥利弗看来，他与中国的感情就像一段美好的爱情故事，没有预设，也没有刻意，而是一见倾心，自然而然地发生。他将这份感情比作电光石火般的邂逅，让他义无反顾地选择在中国定居。他的孩子们也因此与中国结下了深厚的联系。

奥利弗不仅将中国视为家，更用他的专业与热情向世界介绍中国。二十多年来，他通过多种媒体形式展现中国人民的日常生活，向外界传递中国的真实与多样性。他曾出版一本法语书籍，中文名译作《生活在中国》，书中详细讲述了他在中国电视行业工作的经历。

他坦言，书写这段经历时曾对编辑说：“我不能一直说中国的好话。”然而，当深入探讨时，他发现几乎难以挑出中国的不足。因为这里的社会进步与发展随处可见，极端贫困早已成为过去。他几乎走遍了中国的东南西北中，探访过多个少数民族地区，拍摄了无数微纪录片。他认为，正是这些多样性构成了中国文化的珍贵宝藏，而团结则是推动这个多元国家不断向前的粘合剂。

奥利弗对中国的评价并非盲目，而是源于亲身体验。他尤其欣赏中国各省份实现均衡发展，即使是偏远地区，也能看到新建的道路、学校等基础设施。

他回忆道，在2010年至2015年间，朋友们对他频繁来中国充满羡慕。然而五六年前，中国的国际形象因一些经济因素受到冲击，外界对中国的误解逐渐加深。尽管如此，他始终致力于通过自己的作品还原一个真实的中国。有一次，奥利弗与来华巡演的法语音乐剧团合作，团队在中国停留了三个月。当他问起剧团成员的感受时，所有人都表示，“这里完全不是想象中的样子，也不是听说的那样”。

奥利弗认为，无论是中国人还是像他一样了解并热爱中国的外国人，都需要共同努力，向世界展现一个更加积极、正面、友好和开放的中国形象。

(责编：王禹蘅、杨牧)