中国既是经济全球化的参与者、受益者，也是贡献者、推动者，愿同各国一道，推动经济全球化进入更有活力、更加包容、更可持续的新阶段

2017年1月17日，习近平主席在世界经济论坛2017年年会开幕式上发表题为《共担时代责任 共促全球发展》的主旨演讲，洞察经济全球化面临的深层次问题，阐释中国的经济全球化主张。在世界经济复苏乏力、经济全球化遭遇逆风的当下，这一被誉为“冬日里的暖阳”的重要演讲，对于引领经济全球化正确方向，让不同国家、不同阶层、不同人群共享经济全球化的好处仍具有很强的现实意义。

经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果，虽然遭遇过逆风和回头浪，但其发展大势从未改变。即将举行的世界经济论坛2025年年会以“智能时代的合作”为主题，各方将围绕重建信任、重塑增长等议题，共同探讨应对全球和区域关键挑战之策。联合国日前发布的旗舰报告《2025年世界经济形势与展望》指出，尽管全球经济展现出了一定的韧性，但仍受到投资疲软、生产率增长乏力等影响。与此同时，全球贫困人口增多、贫富差距拉大。推动世界经济复苏和各国走向共同繁荣，必须引领经济全球化朝着普惠包容的方向发展。

中国既是经济全球化的参与者、受益者，也是贡献者、推动者。改革开放以来，中国在自身经济快速发展的同时，为全球经济稳定和增长提供了持续强大的推动力。中国吸引了大量外资，也加大了对外投资；中国出口大量物美价廉的商品，既丰富了各国消费者的选择，也有利于缓解有关国家的通胀压力；中国消费市场巨大，2024年货物进口规模达2.6万亿美元，到2030年仅自发展中国家累计进口就有望超过8万亿美元。近年来，中国对世界经济增长的年贡献率基本在30%左右，是全球经济增长的最大动力源。可以说，没有参与经济全球化进程，就不会有中国经济的快速发展，更不会有中国给世界带来的巨大发展机遇。在融入世界经济、实现快速发展的进程中，中国始终坚持以人民为中心的发展思想，不仅让8亿贫困人口全部脱贫，而且致力于推动全体人民共同富裕。中国实践证明，坚持主动作为、适度管理，可以让经济全球化的正面效应更多释放出来，让发展成果更多更公平惠及各国人民。

正因把握住了经济全球化发展大势，洞察了历史发展的客观规律，中国没有将困扰世界的问题归咎于经济全球化，而是坚定不移推动构建开放型世界经济体系，促进普惠包容的经济全球化。中国不断扩大高水平对外开放，出台更多自主开放和单边开放政策，扩大面向全球的高标准自贸区网络，连续多年保持世界第二大进口市场地位。中国全面高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，推动高质量共建“一带一路”，给予所有已建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，以开放合作促进全球发展。中国提出全球发展倡议，动员近200亿美元发展资金、开展1100多个项目，中非携手推进现代化十大伙伴行动全方位赋能非洲发展，以支持全球发展的八项行动回应全球南方国家发展需求，就是为了推动经济全球化普惠包容发展。

经济全球化是人类社会前进的必由之路，也是不可逆转的时代潮流。中国愿同各国一道，顺应时代大势，共享机遇、共商合作、共促发展，推动经济全球化进入更有活力、更加包容、更可持续的新阶段。

《 人民日报 》（ 2025年01月18日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)