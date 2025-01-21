1月19日，在赞比亚首都卢萨卡举行的春节庙会活动上，一名赞比亚武术协会成员准备表演舞狮。新华社记者 彭立军 摄

当日，由中国驻赞比亚大使馆与赞比亚华侨华人总会联合举办的春节庙会活动在赞比亚首都卢萨卡的利维购物中心举行。来自中赞两国各界代表、华侨华人以及当地民众数千人欢聚一堂，共同庆祝中国农历春节，感受中国文化独特魅力。