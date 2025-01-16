新华社洛杉矶1月15日电 记者手记｜在美国，小红书红了

新华社记者高山

“哈哈哈，这大概是最搞笑的事儿了——他们想干掉TikTok，结果大伙儿都跑来上真正的中国软件了！”

这是一位来自美国亚拉巴马州的网友在中国社交媒体平台小红书上发布的视频。视频中这位网友笑着表达自己的观点，很快赢得了5.8万个点赞。

数日之间，小红书上突然挤满美国网友，他们自称“TikTok难民”，喜气洋洋地进驻“新家”，表达着对中国网友的友好以及对中国文化的喜爱。

目前在北美苹果应用商店免费软件下载排行榜上，小红书牢牢占据榜首。记者14日在小红书上以“TikTok难民”为关键词搜索到大量相关视频，总浏览量高达2.2亿次，相关讨论近500万条。

2024年4月，美国总统拜登签署一项国会两院通过的法案，要求TikTok母公司字节跳动在270天内将TikTok出售给非中国企业，否则这款应用程序将在今年1月19日后在美国被禁用。随着这一日期临近，美国网友纷纷到小红书上“安营扎寨”，希望在小红书上寻找到交流分享的新天地。

一位名叫瑞恩·马丁的美国网友发帖说：“我叫瑞恩，美国政府正在禁止TikTok，所以我们在寻找替代方案。我们欣赏中国文化，比如《三体》和《黑神话：悟空》。”

“热烈欢迎！”“来尽情耍吧！”众多中国网友用文字和各式表情图片表达热烈欢迎。瑞恩的这条视频获得了14.4万点赞和高达4.6万条评论。“四海皆兄弟”“把中国美食拿出来馋馋他们”等诙谐、暖心的回复让美国网友倍受感动。

一位美国网友说：“谢谢你们的友好与理解，我们期待着与你们分享我们的音乐、舞蹈、幽默以及可爱的宠物。”不少美国网友给自己的英文视频配上中文字幕，表示“这里是中国网友的空间，我们应该尊重并使用他们的语言”。 而中国网友则表示，自己一打开小红书，被突然涌入的众多老外震惊了，但他们很快适应了这一局面，纷纷表示欢迎美国网友留下来，一起欢度即将到来的中国春节。

“TikTok难民”帖子下的评论区里到处可见两国网友的热情互动。很多美国网友在晒出自己的花花草草、猫猫狗狗和日常生活之余，誓言要学好中文。有网友还贴出一张唐僧取经遇见“龙妈”丹妮莉丝·坦格利安（热门美剧《权力的游戏》女主角）的拼图，表达中美网友在小红书“相遇”的兴奋。

近年来，美国以所谓国家安全为由，不断威胁要在美国封禁广受民众欢迎的TikTok。美国当选总统特朗普已敦促联邦最高法院暂缓实施TikTok强迫出售令，以便他在就职后达成一项协商解决方案。TikTok在美国有高达1.7亿用户。

美国主流媒体对美国网民“投奔”小红书进行了大量报道。美国有线电视新闻网报道说：“当美国最高法院法官还在思考TikTok的未来时，越来越多的美国社交媒体用户已做出回应，转向了一个看起来不太可能的替代方案：小红书。”

美国媒体指出，TikTok用户们一起下载小红书的举动是在向美国政府表达不满。一位来自田纳西州的网友就在小红书上说，无法理解为何美国政府要大喊TikTok是国家安全威胁，希望小红书能成为“跨文化交流”的宝地。

(责编：崔译戈、崔越)