1月17日，在摩纳哥举行的第47届蒙特卡洛国际马戏节上，浙江杂技团的演员表演《蹬伞》。新华社记者 高静 摄

第47届蒙特卡洛国际马戏节17日在摩纳哥蒙特卡洛开幕，中国杂技团选送的《车技》和浙江杂技团选送的《蹬伞》在开幕式上惊艳亮相。