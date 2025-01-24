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全球同享和美春节（外国人体验春节文化）

2025年01月24日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　临近蛇年春节，位于墨西哥首都墨西哥城的唐人街节日氛围浓厚。图为两名女孩在中国产品超市展示福字。
　　本报墨西哥分社  埃内斯托·多明戈斯摄

　　在中国驻泰国大使馆举办的2025年“共庆中泰建交50周年温暖迎春”活动上，观众在猜灯谜。
　　本报亚太中心分社  普拉维摄

　　近日，2025“欢乐春节”新春游园会活动在保加利亚索非亚中国文化中心举行。图为当地民众体验中国剪纸艺术。
　　米哈伊尔·基里亚科夫摄

　　在日本举行的第十九届“名古屋中国春节祭”活动上，游客品尝饺子等中国美食。
　　吉田佳代摄

　　1月19日，在西班牙阿利坎特2025蛇年春节庙会上，小朋友们收集中国生肖印章并兑换新春福字窗花。
　　本报西班牙分社  苏珊娜摄

　　在阿联酋华侨华人第十一届春节联欢晚会上，华侨华人和当地民众共同演绎中国古代迎春场景。
　　本报中东中心分社  塔里克·易卜拉欣摄

　　在德国2025蛇年“欢乐春节”新春庆典晚会暨春节招待会上，德国国家武术队表演舞狮。
　　本报欧洲中心分社肖  晶摄

　　在中国石油（伊拉克）西古尔纳公司举办的蛇年春节文化活动上，身着传统服饰的中外表演者合影留念。
　　本报中东中心分社伊纳斯·易卜拉欣摄

　　在约旦安曼中国文化中心和费城大学孔子学院联合主办的“2025欢乐春节进校园”活动上，当地学生表演汉服走秀。
　　本报中东中心分社  纳达尔·达乌德摄

　　在近日举办的“庆祝中埃塞建交55周年暨欢乐春节活动”上，当地民众合唱埃塞俄比亚传统歌曲。
　　亚的斯阿莱姆摄

　　不久前，“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。春节申遗成功，彰显中国传统文化及其蕴含的中华文明理念的世界感召力进一步增强。

　　目前，世界上近20个国家将春节作为法定节假日，全球约1/5的人口以不同形式庆祝春节，“欢乐春节”“四海同春”等春节民俗活动已走进近200个国家和地区……

　　蛇年春节将至，世界各地的外国朋友已纷纷开始吃饺子、穿汉服、写福字……在喜庆祥和的节日氛围中，各国民众体验丰富多彩的中华文化，感受不同文明交流互鉴、包容合作、美美与共的魅力。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月24日 17 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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