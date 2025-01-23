1月21日，在中国春节即将到来之际，习近平主席同俄罗斯总统普京举行视频会晤。两国元首回顾2024年中俄关系取得的重要进展，展望2025年中俄关系发展的重要历史时刻，就共同关心的国际地区问题深入交换意见，同意在新的一年里继续保持战略沟通。两国元首视频会晤继续引领中俄关系登高望远，传递出以中俄关系的稳定性和坚韧性应对外部环境的不确定性的积极信号，有助于共同促进两国发展振兴，维护国际公平正义。

元首引领是中俄关系保持高水平运行的最大政治优势和根本保障。2024年，两国元首3次会晤，达成许多重要共识。两国隆重庆祝建交75周年，以永久睦邻友好、全面战略协作、互利合作共赢为精神内核的中俄关系不断焕发新的活力。两国元首就双边关系、国际地区形势和全球治理等共同关心的重大问题深入坦诚交换意见，达成一系列重要共识，共同引领双边关系发展和全球治理体系变革。

务实合作是中俄关系持续发展最重要的内生动力。中俄务实合作稳中有进，双边贸易额保持增长势头。近年来，中俄加强发展战略对接，共建“一带一路”取得了丰硕成果。一系列大型项目推动了中俄经贸合作和友好往来，为两国人民带来了实实在在的好处。中国国产汽车、中国品牌手机广受俄罗斯消费者喜爱，俄罗斯优质农产品、食品越来越多走进中国千家万户。中方将同俄方一道，加快落实两国元首重要共识，加强各领域互利合作，推动合作成果更好惠及两国和两国人民。

中俄关系风雨兼程，探索出“不结盟、不对抗、不针对第三方”的相邻大国正确相处之道。面对加速演进的百年变局和动荡不安的国际形势，两国始终勇立时代潮头，坚守建交初心，加强战略协作，推动务实合作，携手走出了一条大国、邻国相互尊重、和睦相处、合作共赢的崭新道路，树立了新型国际关系和相邻大国关系的典范。中俄坚持世代友好，承担大国责任，开展互利合作，不仅有利于两国关系发展，惠及两国人民，也为世界的和平与稳定作出了中俄贡献。

今年是中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，也是联合国成立80周年。中俄两国将以此为契机，共同捍卫以联合国为核心的国际体系和第二次世界大战胜利成果，推动各国恪守联合国宪章宗旨和原则，坚持普遍公认的国际关系基本准则，践行真正的多边主义。中俄是联合国安理会常任理事国和世界主要大国，中国还是上海合作组织轮值主席国，中俄在联合国、上海合作组织、金砖国家等多边平台密切协作，将为全球治理体系改革和建设提供更多正能量。

岁序更新，征程肇始。在两国元首引领下，中俄将继续深化战略协作，坚定相互支持，维护两国正当利益。中俄不断深化和拓展全面战略协作和各领域务实合作，将为两国人民谋求更多福祉，为人类进步作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2025年01月23日 03 版）

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