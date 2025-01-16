章思远

近日，美国前国务卿蓬佩奥应台湾民进党当局邀请窜访台湾并大放厥词，鼓动“台独”分裂活动，叫嚣美台联合遏制中国大陆。

蓬佩奥是什么人？国际社会看得很清楚。他就是那个整天把“我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃”挂在嘴边的美国前中情局局长；是那个被美国主流媒体称为“历史上最差国务卿”的无能政客；是那个在尼克松图书馆发表被称为“新铁幕演说”的反华急先锋；是那个以中国为主要对手战略的主要操刀者和执行者。正是在蓬佩奥担任国务卿期间，美国出台一系列涉华消极举措，严重破坏中美关系。

蓬佩奥特别喜欢往台湾跑。这次至少是他卸任美国国务卿后第四次窜台。蓬佩奥频频窜台，有自己的小九九。一是捞钱。蓬佩奥原以为有前国务卿的身份加持，就可以在美国内名利双收。但中国把他列入了制裁名单，美国的政商界迅速与他划清界限。他的日子过得并不如意，只能通过窜台演讲，以“支持台独”敛财。二是刷存在感。蓬佩奥选择在美国新届政府就职前窜台并发表演讲，是想向台湾当局显示自己仍有用，妄图把自己的一些私货塞给下届美国政府。

蓬佩奥果真仍能为台湾办事吗？显然未必。2021年美国国会山骚乱后，蓬佩奥迅速同特朗普划清界限。2022年，海湖庄园被美国联邦调查局搜查后，蓬佩奥公开支持民主党对特朗普进行调查。特朗普最看重的是忠心，专门发帖表示不会邀请蓬佩奥加入其新政府。既然特朗普不邀请蓬佩奥加入政府，又怎会让他的一些私货来决定美国的对外政策？连台湾普通老百姓都称“特朗普不要的人，却被民进党奉为座上宾”。蓬佩奥这个时候跑到台湾，是要为美国新政府就职添彩还是添乱？恐怕他自己也不关心这些问题，他想的只是台湾的票子。

蓬佩奥依旧是那个“谎言制造机”。此次窜台期间，叫嚣“台湾是自由的、独立的，决定台湾未来的不是中国而是我们”。这不仅是彻头彻尾的谎言，而且有蚍蜉撼树式的自不量力。世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分，这是谁也无法改变的事实，是国际社会的普遍共识。谁也不能阻挡中国统一的历史大势！蓬佩奥公然支持“台独”，不仅站在了美国对华政策的对立面，更站在14亿多中国人民的对立面。

蓬佩奥这次在台湾宣称美国帮助台湾是因为美台有共同的价值观。这种说法同样站不住脚。别说这是蓬佩奥讲的，就连美国政府对那些所谓“有共同价值观”的国家，又能尽多少保护责任呢？事实是，包括蓬佩奥在内的美国一些势力一直想通过台湾遏制中国。在他们眼里，台湾只不过是美国的一颗“棋子”，用可以，但为“棋子”出力就不是那么情愿了。美国从越南和阿富汗溃败的历史表明，美国奉行的永远是美国优先，无论将“捍卫共同价值观”的口号喊得多响，只要美国有需要，“棋子”随时可能变成“弃子”。台湾民进党当局不会没有想到这一点，台湾老百姓更显然早已看透这一点。

台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线，一个中国原则是中美关系的政治基础。“台独”分裂行径同台海和平稳定水火不容。美方想要维护台海和平，关键是要认清赖清德和民进党当局的“台独”本性，慎之又慎处理台湾问题，明确反对“台独”，支持中国和平统一。美方不要本想利用“台独”，却反被“台独”拉下水。希望美国新政府认清形势，与蓬佩奥之流划清界限，恪守一个中国原则和中美三个联合公报，慎重妥善处理台湾问题，避免“台独”势力及其分裂行径冲击中美关系的政治根基。

（作者是国际问题观察员）

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