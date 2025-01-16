风筝节是孟加拉国传统的庆祝活动，通常在每年1月14日或15日左右举行，受到孟加拉国首都达卡及周边地区居民的喜爱。风筝节期间，人们聚集在屋顶上放飞风筝进行比赛。除了放风筝，还会燃放烟花，进行舞蹈和音乐演出，享用传统美食，让节日气氛更加喜庆。

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