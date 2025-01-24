【突尼斯/阿尔及利亚】阿亚

春节是中国最重要的传统节日之一，也是每个家庭团聚的时刻。作为一个在北京出生和长大的北非孩子，我对春节有着深厚的感情。每年春节来临之际，北京的街头巷尾都弥漫着一种特别的气氛。无论是繁华的商业区，还是安静的胡同小巷，整个城市仿佛都变得更加温暖和热闹。其中，年货，即春节的传统物品和食品，成为了春节不可或缺的一部分。

在北京，春节采购年货，不仅仅是日常生活的所需，更是传统文化的体现。从市场上五花八门的商品，到家家户户精心准备的年菜，每一样都承载着人们对新的一年美好生活的期许。年货中最常见的无疑是各种各样的食材，像是鱼、饺子、糖果、干果等。每一样食物都有着独特的寓意，鱼代表着“年年有余”，饺子象征着财富和好运，糖果则寓意着甜甜蜜蜜的生活。这些传统的食品不仅让人感到满足，更是家庭团聚的象征。

阿亚在北京采购年货。作者供图

每年春节，我都会和家人一起包饺子，吃上一顿丰盛的年夜饭，和父母、妹妹看春晚。看春晚已经成为了无数中国家庭春节的必备节目，它不仅是一台晚会，更是我们情感的纽带，承载了无数家庭的欢笑与温馨。看着电视里喜庆的歌舞和小品，我们一家人围坐在一起，聊着过去一年的收获，期待着新一年的到来。

每年春节，我都会为这些传统的节日活动而感到兴奋。年货不仅仅是食物，它是家人团聚的象征，是新的一年希望和梦想的载体。在北京这座历史悠久、文化底蕴深厚的城市里，春节更是让人感受到浓浓的年味，激发着人们对未来的期待与憧憬。

对于我来说，春节不仅仅是一个节日，它是家乡的记忆，是与家人一起度过的温暖时光，也是我对北京这座城市深深的情感寄托。每一年的春节，无论我身处何地，我都会怀念那份属于北京、属于家人的温暖。

(责编：刘洁妍、刘慧)