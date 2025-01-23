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2025全英中国留学生春节联欢晚会举办 精彩纷呈迎蛇年

2025年01月23日15:14 | 来源：人民网-国际频道
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2025年全英中国留学生春节联欢晚会演职人员和嘉宾合影。杨浩鹏摄
2025年全英中国留学生春节联欢晚会演职人员和嘉宾合影。杨浩鹏摄
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人民网伦敦1月22日电 （徐量）当地时间1月21日，由全英中国学生学者联谊会主办的2025年全英中国留学生春节联欢晚会精彩上演。在英各高校留学生、华人学者以及英国高校和教育机构代表等900多人欢聚一堂，现场喜气洋洋，洋溢着浓浓的新春气息。

中国驻英国大使郑泽光出席晚会，他在致辞中向全英学子送上了诚挚温暖的新春祝福，鼓励大家努力学习，毕业后积极参与国家建设。郑泽光同时表示，中方愿在相互尊重、开放合作的基础上加强同英国的关系，两国关系的稳定发展对彼此都有利。

牛津布鲁克斯大学副校长阿利斯泰尔·菲特在致辞中多次表示希望能够各界共同努力，促进英中之间的文化理解和友谊。

本届春晚以“金蛇载梦、九州同春”为主题，中国留学生和华人社区以及英國本地艺术团体共同上演了一系列演出，灵动活力的阿卡贝拉合唱、舞蹈串烧、民乐演奏《象王行》……各类歌曲、舞蹈、戏曲、小品等节目匠心独运、精彩纷呈。多位留英学子表示，能够在海外亲身感受到这样一场沉浸式的春晚，既激动又感慨万分，不仅让他们深切体验到了中华文化的魅力，也让他们在异乡倍感家的温暖与亲切。

(责编：贾文婷、杨牧)分享让更多人看到

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