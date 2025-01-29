白俄罗斯姑娘苏小小（Ekaterina Kaligaeva）毕业于清华大学新闻与传播系，在北京已生活多年。今年是她在中国度过的第四个春节。与以往不同的是，这是她第一次来到唐山逛南湖春节灯会。“现场太震撼了！没想到规模这么大，这么热闹！ ”苏小小感叹。

春节习俗对于苏小小来说早已不陌生。她体验过包饺子、看春晚、写春联、剪纸，参加过电视台春节特别节目的录制，还做客过中国家庭，和朋友互换红包……丰富的习俗让她对春节文化乃至中国传统文化有了更深入的理解。

对这个外国姑娘来说，放鞭炮和春运也是难忘的画面。“刚来中国时，震耳的鞭炮声让我有些害怕，但后来我发现，正因为有了鞭炮，节日气氛更浓了。”

说起春运，苏小小用“壮观”来形容。“看着人们步履匆匆赶火车、赶飞机，我能体会到他们期盼回家的心情。 ”

中国的饺子让苏小小想起了白俄罗斯家的味道，“因为白俄罗斯也有吃饺子的传统。”她说，白俄罗斯的新年和春节有相似之处。不同的是，白俄罗斯人节日期间的穿着很有仪式感，中国人则更喜欢穿款式休闲的红色衣服。此外，白俄罗斯人新年期间会举办跨年派对；而在中国，春节不仅是一场文化庆典，更是亲友团聚、共同辞旧迎新的美好时刻。

今年是申遗成功后的第一个春节。“春节的文化底蕴非常深厚，“比如‘狮子舞’等表演，给我留下了深刻印象。” 苏小小说， “这次在唐山灯会上，我了解到很多中国神话故事，非常有意思! 春节不仅是中国的文化瑰宝，也是世界的节日。”（邓洁、褚梦琦）

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