1月28日，在俄罗斯莫斯科举行的新春庙会活动上，人们观看舞狮。

当日，一场以“欢乐春节”为主题的新春庙会在俄罗斯首都莫斯科举行，品茶、舞狮、写福字等多项传统活动吸引众多游人参与。

新华社记者 曹阳 摄

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