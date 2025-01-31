1月29日，在博茨瓦纳首都哈博罗内的丽海国际小学，当地学生体验制作中国漆扇。新华社发（策基索·特巴洛摄）

博茨瓦纳大学孔子学院29日在首都哈博罗内的丽海国际小学举行春节庆祝活动。孔子学院老师和小学生们共同表演了武术、中外歌舞等节目。