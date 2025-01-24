人民网伦敦1月23日电 （徐量）当地时间1月22日晚，英国48家集团、英国中国商会及英中贸易协会在伦敦成功举办“破冰者”2025新春庆典，来自中英两国政商界近500位嘉宾齐聚一堂，欢庆新春佳节。中国驻英国大使郑泽光，英国48家集团俱乐部主席杰克·佩里，英国中国商会会长、中国银行伦敦分行行长方文建，英中贸易协会主席、汇丰集团高级顾问古沛勤爵士，前加拿大驻华大使、力拓集团董事会主席鲍达民等出席活动并先后发表致辞。

郑泽光表示，自20世纪50年代以来，“破冰者”精神为中英关系的发展奠定了坚实基础，为两国在政治、经济、文化等领域的合作开启了新篇章，也为国际社会树立了合作共赢的典范。他充分肯定了“破冰者”对中英关系的历史性贡献，强调这不仅体现了中国政府对深化中英关系的高度重视，也是一份对中英两国有远见人士的崇高致敬，同时向所有致力于促进两国友好合作的新时代行动者发出了号召。

中国驻英国大使郑泽光发表致辞。杨浩鹏摄

他指出，当今世界正处于百年未有之大变局，全球范围内知识产权保护主义的抬头、地缘政治紧张局势的加剧、气候危机的严峻挑战以及全球经济增长的放缓，使得国际社会比以往任何时候都更需要信心、决心和团结。中国在过去一年中，展现了在逆境中坚定推进中国式现代化的决心和能力，并在经济、绿色发展、科技创新、国际贸易等领域取得了显著成就。中国的发展不仅为全球经济注入了动力，也为这个充满不确定性的世界提供了稳定性和可预见性。

他强调，面对全球性挑战，中英关系的稳定发展显得尤为重要，两国需要从“破冰者”精神中汲取灵感，在已有合作成果的基础上保持积极势头。他呼吁中英两国应积极推进在新能源、人工智能、科技、贸易、教育等领域的合作，同时在国际和地区事务中加强协调，共同应对全球性挑战，努力为中英关系的长期健康发展注入新的活力。

英国48家集团俱乐部主席杰克·佩里当天热烈欢迎各位来宾的到来，他在开场致辞中指出，这场年度晚宴是中英交流与合作的重要平台，不仅庆祝了两国近年来在商业合作领域取得的非凡成就，更展现了进一步深化双边关系的广阔前景。在闭幕致辞中他向鲍达民、京东和比亚迪等获奖者致以祝贺，称赞他们在各自领域的卓越成就。他强调中英合作在推动卓越与共同发展的关键作用，并表达了对两国关系持续深化的信心。他相信，这场晚宴不仅是一个促进思想交流、表彰合作成果的宝贵契机，更是推动中英双边关系迈向新高度的重要里程碑。

英国48家集团主席斯杰克·佩里致辞。活动主办方供图

本次新春活动以“中英庆新岁，共筑新辉煌”为主题，聚焦第十一次中英财经对话的丰硕成果，为深化两国交流与合作注入了新的智慧与力量。中英政商界借此机会共同庆祝中国农历蛇年的到来，并深入探讨了中英合作的新机遇。

英国中国商会会长、中国银行伦敦分行行长方文建在致辞中指出，过去一年中英关系取得了实质性进展，尤其是中英经济财金对话在中断近六年后成功重启，促成了包括金融改革、绿色金融和生物多样性金融等领域在内的69项成果，不仅释放出了中英关系回暖的积极信号，也为两国长期合作注入了新动力。他表示，通过开放对话和务实合作，双方可以共同迎来中英关系的“春天“。

英国中国商会会长、中国银行伦敦分行行长方文建发表致辞。活动主办方供图

英中贸易协会主席、汇丰集团高级顾问古沛勤在致辞中对推动中英双边关系的各界人士表示衷心感谢。古沛勤爵士特别提到，中英经济联系日益紧密，充分展现两国合作潜力。他呼吁中英企业无论规模大小都应加强联系，深化理解与对话，以合作推动经济增长，并提升两国人民的幸福感。

英中贸易协会主席、汇丰集团高级顾问古沛勤发表主旨演讲。活动主办方供图

本次活动特别举行了年度颁奖仪式，以表彰在推动中英合作与交流中作出杰出贡献的个人和企业。今年的“破冰者终身成就奖”授予了前加拿大驻华大使、力拓集团董事会主席鲍达民，以表彰其在促进中英交流中的卓越贡献；“最佳投资英国奖”授予了京东公司，表彰了京东在英国市场战略投资与成就；“最佳商业增长奖”授予了比亚迪英国公司，表彰了比亚迪英国公司在英国市场占比逐年增长及取得成功。

“破冰者”新春庆典已连续多年成功举办，现已发展成为中英政商界广受关注的年度盛会，同时也成为深化两国友好往来和推动多领域交流合作的重要平台。活动现场气氛热烈融洽，中英两国与会嘉宾在轻松而务实的氛围中进行了深入交流，围绕未来合作方向、发展机遇及共同应对挑战的路径展开了热烈讨论，为新的一年中英务实合作注入新的活力。

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