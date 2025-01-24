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记者手记丨在达沃斯，“松弛感”下的思想盛宴

2025年01月24日08:39 | 来源：新华网
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新华社瑞士达沃斯1月23日电 记者手记｜在达沃斯，“松弛感”下的思想盛宴

新华社记者魏建华 程征

从欧洲企业家的“围炉夜话”到如今极具影响力的全球精英思想盛宴，达沃斯世界经济论坛冬季年会的一个重要“秘诀”就是想方设法让参会者“聊起来”，营造“松弛感”，激发思想的火花。记者在现场发现了论坛年会一些让人印象深刻的“实招”。

第一招：休闲穿

记者发现，论坛年会尽可能地营造宽松氛围，让参会者在相对放松的状态下随时交流。无论是主场论坛还是边会活动，都无需西装革履。穿着休闲裤、旅游鞋上台口若悬河的专家学者大有人在，对不时出现的奇装异服者大家也见怪不怪。当然，如果你愿意，盛装出席也不是不可以，没有人会对你的着装品头论足。

除了大大小小的正式会议交流，年会还组织了很多轻松的午餐会、冷餐会、交流会、欢迎会等。这些活动通常不设在正式的会议厅，主办方只在会议中心的大厅或邻近地方找一处休闲区域或空场地，通常面积不大，里面摆一些高约1.5米的小圆桌吧台，服务生端着托盘穿梭服务。与会者可以随时取一些特色小食享用，并不妨碍与邻近的人尽情交谈。大部分与会者都互不认识。不过这无须担心，小圆桌通常直径不到1米，三五人围站在一起。在如此近距离下抬头对望，不管你来自哪个国家、从事什么行业，不打个招呼说点什么几乎是不可能的。而彼此也能通过每个人挂在胸前的名牌清楚地知道对方姓甚名谁、供职于哪家公司或机构。

这是1月23日拍摄的世界经济论坛2025年年会与会者。新华社记者魏建华摄

第二招：轻松谈

会场在设计上颇为用心。会议中心本来就不大，但凡有点地方就会放一些各式各样的沙发，有长排的、也有单人的，让与会者在任何时候都能有地方随时坐下来聊天。

会议中心凡是空间较大的地方都会有吧台提供饮料和简单小食，全部免费，无论点一杯咖啡还是端走一碟甜点，总要找地方坐下来，这时候你会发现旁边同样正在休息的各路大咖，攀谈聊两句也就自然而然。这一点来达沃斯参加过世界经济论坛冬季年会的人都深有同感。

同时，因为年会久负盛名、名额非常有限，一些一般等级的会员企业参会，也只能拿到一个名额，因而很多企业老总们都是一个人参会。对名额的严格限制让会场内多数人都有较高水平，交流也就更有成效。

这是1月23日拍摄的世界经济论坛2025年年会会议中心。新华社记者魏建华摄

第三招：随时进

论坛年会的开放性也体现得淋漓尽致。年会所有的重要会议和活动，包括与会的各国政府首脑、知名专家和不同领域佼佼者参加的会议，几乎都向所有与会者开放。无论是德国总理朔尔茨的致辞、还是前英格兰足球明星贝克汉姆的演讲，所有人都可以随时进场，当然座位是先到先得。

有少部分会议因为会议场地容量有限等各种原因，需要提前在线申请参会资格。不过记者注意到，即便申请晚了位置已满，也不必失望。只要在会议开始前约15分钟提前到会场门口等候，大概率有机会进入，因为总有参会者因为各种原因临时缺席，而缺席名额则会按顺序安排给临时参加者。

这是1月23日拍摄的世界经济论坛2025年年会会场外景。新华社记者魏建华摄

另外，年会期间还有一种小范围会议是邀请制，只有获得主办方邀请的人才有机会参加会议。记者发现，即便这类对外不开放的小型会议，也不是完全没有机会。22日中午，论坛年会有一场主题为“中国金融市场”的午餐交流会，邀请的发言嘉宾都是业界专家，包括哈佛大学中国经济问题专家肯尼思·罗戈夫, 美国摩根大通资产及财富管理部首席执行官玛丽·卡拉汉·埃尔多斯，香港交易所主席唐家成等，主持人是英国《金融时报》经济评论员马丁·沃尔夫。经过些许沟通，记者最终也得以参加了这场会议。

(责编：刘叶婷、崔译戈)

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