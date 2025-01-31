1月27日，在摩洛哥塔扎，中国援摩医疗队塔扎分队队员胡海艳（左一）与摩洛哥民众庆祝春节。新华社记者 霍晶 摄

春节的到来，意味着凛冬将尽、春潮萌动。随着近年来中摩经济和人文交流日益密切，今年的摩洛哥“欢乐春节”系列活动格外热闹。无论在第一大城市卡萨布兰卡，还是在东北部小城塔扎，都能感受到春潮的温暖。