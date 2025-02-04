人民网伦敦2月2日电（徐量）当地时间2月2日，英国伦敦“四海同春”新春庆典在特拉法加广场举行，现场锣鼓喧天，龙腾狮跃，处处洋溢着新春的氛围。活动吸引了超过70万英国民众及全球游客参与，感受中国春节欢乐祥和的氛围。

伦敦特拉法加广场活动现场。杨浩鹏摄

中英各界相聚伦敦 国王首相贺信庆新春

中国驻英国大使郑泽光出席活动，他在致辞中表示，中国新年的庆祝寓意着新的开始、家庭团聚与繁荣昌盛，今天我们齐聚于此，正是为了共同庆祝和平、团结、友谊与合作。今天如此盛大的参与规模，充分证明了大家对中英合作的支持，也体现了中英人民携手共进的美好愿望。

中国驻英国大使郑泽光发表新春致辞。杨浩鹏摄

伦敦市副市长黛比·威克斯-伯纳德表示，今年的农历新年庆祝活动规模盛大，展现了伦敦多元文化的魅力。她兴奋地说：“中国春节让伦敦充满了活力，人潮涌动，美食飘香，舞台上的表演更是精彩纷呈，同时也展现了伦敦保持其开放包容、热情好客的城市风貌。”

伦敦市副市长黛比·威克斯-伯纳德发表致辞。杨浩鹏摄

伦敦华埠商会主席邓柱廷表示，蛇以其独特的智慧与敏捷形象深受人们喜爱，寓意着个人成长与社会进步。在迈进蛇年之际，愿所有人都能在新的一年里实现蜕变，步步高升，在中英社区的大家庭中共创美好未来！

此次新春庆典，来自各地的艺术家们轮番登台，为观众带来川剧表演、中国各民族服饰大秀等丰富多彩的表演。夜幕降临时，广场纳尔逊纪念柱上投射出中国红和蛇年祝福，将庆典推向高潮。

伦敦特拉法加广场纳尔逊纪念柱点亮“中国红”。 杨浩鹏摄

新春非遗体验亮点不断 伦敦游客拍手称赞

2025年是中国春节纳入世界非物质文化遗产名录的第一年，特拉法加广场周边和唐人街主要街道遍布各种美食、年货摊位以及非遗文化体验区。游客们不仅可以品尝到地道的中式美食，还能欣赏到精美的手工艺品和非遗文化展示。

新春花车游行队伍中，小朋友们开心庆新春。杨浩鹏摄

中国汽车品牌比亚迪也是首次亮相伦敦新春庆典，展出其最新款新能源电动车。曹妃甸职业技术学院及唐山海运职业学院将率领团队首次登上特拉法加广场的主舞台和社区舞台，并在莱斯特广场设立手工坊，展示皮影、面塑、扎染制品、芦苇画等非物质文化遗产作品，与游客互动。

今年的庆祝活动恰逢农历正月初五，按照中国传统习俗，这一天正是“迎财神”的好日子，活动现场特别邀请了“财神爷”现身！“恭喜发财！大吉大利！”财神爷一边向大家拱手作揖，一边发放寓意吉祥的红包，领取到红包的市民喜笑颜开。不少孩子兴奋地围在财神爷身边，要求合影，家长们则忙着用手机记录下这欢乐的一刻。

“财神爷”和英国民众积极互动送新春祝福。杨浩鹏摄

12岁的伦敦男孩奥利弗说，这是第一次看舞狮，太棒了！非常喜欢中国春节的庆祝活动，还很喜欢糖葫芦、春卷和热腾腾的饺子。他说，按照中国的十二生肖自己是属蛇的，这让自己对中国文化产生了浓厚的兴趣。

英国博主威廉表示，伦敦的农历新年庆祝活动是亚洲以外最大规模的庆典之一。他称赞华人社区的辛勤付出，以及来自中国的专业演出团队，为大家带来了极具震撼力的文化体验。他说，从舞狮、舞龙，到传统乐器演奏，再到现代与传统结合的舞蹈表演，每一个节目都让人惊艳！

据介绍，伦敦“四海同春”新春庆典由伦敦华埠商会主办，获得伦敦市长办公室、大伦敦市政府以及威斯敏斯特市政府的大力支持。自2002年以来，庆典已连续成功举办23届，成为伦敦乃至英国政府官方日历上的特色活动之一。

(责编：曹欣悦、杨牧)