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春节经济彰显中国发展活力（和音）

2025年02月08日05:53 | 来源：人民网－人民日报
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春节经济红火兴旺，展现中国经济高质量发展澎湃动力；春节经济创意不断，展现中国经济高质量发展新潮涌动；春节经济惠及世界，展现中国扩大高水平开放积极效应

超23亿人次出行、春节档上映新片总票房突破110亿元人民币、餐饮消费迎来高峰……今年春节假期，传统节日与现代经济同频共振，内生动力与开放利好协同发力，中国消费市场向“新”而行、以“质”致远。国际舆论认为，中国春节旅游和消费热潮带来积极信号，春节经济充分彰显中国发展活力。

春节经济红火兴旺，展现中国经济高质量发展澎湃动力。着力扩大国内需求，是中国当前和今后一段时间经济工作的重要任务。中国国家税务总局发布的最新增值税发票数据显示，春节假期中国消费相关行业日均销售收入同比增长10.8%，其中商品消费和服务消费同比分别增长9.9%和12.3%。在消费品“以旧换新”政策支持下，家电家居类商品消费大幅增长，成为年货消费新亮点，电视机等家用视听设备销售收入同比增长226.8%。“中国蛇年开局良好。”花旗集团在一份报告中指出。全球多家金融机构发布的2025年经济展望报告都认为，中国高质量发展正逐步显现成效，绿色经济、数字经济和高技术制造业成为新增长点，消费和服务业占比有望进一步提升。

春节经济创意不断，展现中国经济高质量发展新潮涌动。作为申遗成功后的首个春节，中国各地深挖春节“非遗”文化内涵，推出“非遗大集”“非遗潮玩”“非遗年货”等活动，外国朋友来华体验春节的热情愈发高涨；冰雪运动成为过年新玩法，“欢乐冰雪旅游季”等吸引更多消费者观赏冰雪美景、体验冰雪文化、参与冰雪运动；运用数字化技术赋能文化展览、打造科技庙会，文化与科技的融合催生了更多互动式、体验式文旅消费新场景……节日消费点亮经济新活力，成为文化繁荣与经济向好相互促进、相得益彰的生动写照。中国文化持续散发独特魅力，“中国游”不断升温，有望推动中国服务贸易规模持续扩大。美国“旅行和旅游世界”网站报道指出，随着中国更加开放，预计前往中国的国际游客数量将继续增长，这不仅有助于促进中国旅游业的发展，而且还具有更广泛的经济影响。

春节经济惠及世界，展现中国扩大高水平开放积极效应。据中国国家移民管理局统计，今年春节假期出入境人次达1436.6万，同比增长6.3%。旅游平台数据显示，今年春节中国游客目的地覆盖2100余个境外城市，中国游客出境游热度持续恢复。春联、饺子、生肖“盲盒”等中国年货在海外商超和电商平台备受青睐，中国智能家电套装成为外国青年新潮的伴手礼，“年货出海”凸显中国商品综合竞争力和文化影响力。中国消费需求日益多元化、消费结构不断优化，新西兰猕猴桃、智利车厘子等“洋年货”持续走俏。随着中国不断扩大高水平对外开放，中国市场将为各国优质产品提供更广阔空间。

春节经济带来的“开门红”，有力提升中国全年发展的信心与底气。随着各项政策措施持续显效，中国将进一步激活消费市场“一池春水”，不断扩大高水平对外开放，凝聚推动经济持续向好更加强大的合力，继续发挥世界经济增长最大引擎作用。

《 人民日报 》（ 2025年02月08日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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