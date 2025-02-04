人民网伦敦2月3日电（徐量）2月2日，一场由英国中西乐团联合英中了解协会、英国北京图书馆发起的“春序新声”中西对话新春音乐会在英国皇家音乐学院举办。中国驻英国大使郑泽光和夫人华梅参赞应邀出席。

中国驻英国大使郑泽光同“春序新声”音乐会演职人员合影。杨浩鹏摄

英中了解协会会长迈克尔·伍德在致辞中表示，音乐是最有力的对话形式之一，是跨越障碍、促进和谐的通用语言。中国和西方之间的音乐交流有着悠久而迷人的历史。最早有记载的这种交流可以追溯到 16 世纪的意大利耶稣会传教士利玛窦。这场始于几个世纪前的音乐之旅持续影响着中国音乐。2025年是乙巳木蛇年，上一次是60年前，英中了解协会也在这一年成立，致力于促进东西方文明的对话。今天在庆祝中国新年的同时，进行一场音乐对话，使我们见证不同文化交流时产生的无限可能。

英中了解协会会长迈克尔·伍德致辞。 杨浩鹏摄

“春序新声”音乐会总共包含十场不同主题的中西音乐对话，演出呈现多元曲目，融合东西方音乐精粹，演绎时代之声。音乐会以《春节序曲》作为开篇，以《伏尔塔瓦河》、《黄河》双钢琴协奏曲的对话达到高潮。英国小提琴家博格丹·瓦卡雷斯库以激昂澎湃的演奏，将《威风凛凛进行曲》的恢宏气势展现得淋漓尽致，全场瞬间掌声雷动。

英国皇家音乐学院教授朱利安-雅格布森和旅英钢琴家李劲峰演奏《黄河钢琴协奏曲》。杨浩鹏摄

《珠江情满》与《神探夏洛克》主题曲的改编更是惊喜连连，旅英钢琴即兴演奏家李劲锋与钢琴演奏家郭鑫弈以钢琴斗琴的形式重新演绎分属广东与伦敦的经典旋律，赋予其独特的层次感，让悬疑与优雅在舞台上完美交融。

旅英钢琴家李劲峰和郭鑫弈双钢琴“斗琴”。杨浩鹏摄

由原作曲家王立平先生亲自指导，旅英演奏家郭氏兄弟携手旅英青年音乐家郭鑫弈共同演绎《枉凝眉》、《贵妃醉酒》，将东方诗意娓娓道来。

旅英音乐家联袂演奏《枉凝眉》。杨浩鹏摄

由英国中乐团和伦敦鲁特琴乐团带来的《金蛇狂舞》和《丝绸之韵》收获无数好评。在新年期间从中国来伦敦旅游的观众陈毅在音乐会闭幕之后说，第一次在海外欣赏中西合璧的音乐会，没想到不同国家的古典乐器能够如此生动地呈现出丝绸之路上的异域风情。

英国中乐团和伦敦鲁特琴乐团演奏《丝绸之韵》。杨浩鹏摄

《灯火里的中国》由旅英女高音王蓓蓓领唱，携手“童心”童声合唱团与英国华人华侨合唱团深情演绎。悠扬的歌声穿越时空，诉说着游子对祖国的深深眷恋，也点燃了海内外中华儿女心中的炽热情感。

大合唱《灯火里的中国》。杨浩鹏摄

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