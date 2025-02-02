这是1月31日在意大利都灵拍摄的被春联灯光点亮的夫人宫（右）。新华社记者 李京 摄

为庆祝中国蛇年春节，从大年初一开始，意大利都灵市中心商业街拱廊和商户摆放、张贴春节主题展板海报，向市民游客介绍中国春节的来历和习俗。同时，都灵著名历史建筑夫人宫每晚被春联灯光点亮，吸引市民游客驻足观看。