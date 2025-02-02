新华社科威特城2月1日电 通讯｜春节，在科威特沙漠中忙碌的中国建设者

新华社记者尹炣 报道员耿博洋

在春节这个万家团圆的时刻，一群中国建设者依然忙碌在科威特南萨巴赫·艾哈迈德新城1563项目的建筑工地上。

这片工地位于科威特边境的艾哈迈迪省的沙漠地区，黄沙漫天，气候干燥。在这里，随处可见中国建设者的身影。

“春节是很重要的节日，在这里工作意义非凡。”来自中国天津的现场工程师张凤坤说，虽然思念家乡和亲人，但自己能为当地民生做出贡献，感到十分自豪。

科威特南萨巴赫·艾哈迈德新城1563项目是由中方公司在科威特实施的大型基础设施项目，占地约15.3平方公里，是科威特“2035国家愿景”的重要组成部分，也是当地重要民生项目之一。项目建成后，可满足至少4万人的住房需求。

该项目2024年9月1日正式开工。开工以来，项目施工图绘制、土方施工、人员和物资组织等各项工作有条不紊推进。

今年春节，中国建设者将节日的温暖带到工地。简朴的餐厅挂满红灯笼和福字装饰，中国员工与外方员工一起分享了春节的传统美食，观看中国传统文化节目，共同庆祝中国蛇年新年，场面温馨。

项目指挥长朱现刚对记者说：“无论是春节还是普通的工作日，我们都以同样的标准和热情投入到建设中。这不仅仅是一项工程，更是双方友谊和合作的象征。”

据科威特当地媒体报道，该项目不但可为当地居民提供现代化、舒适的居住环境，还将改善城市整体面貌，为当地经济注入新的活力，有效缓解科威特城市化进程中住房需求快速增长的压力。

项目的建设还创造了不少就业机会，为当地人提供了技能培训和职业发展平台。“在这里工作不仅让我学到了新技能，还让我看到了中国建设者的敬业精神。这种经验将改变我的职业生涯。”科威特青年谢里夫感慨地说道。

科威特当地居民阿卜杜拉·多塞利对项目的推进充满期待。他说，中国企业的高效和专业有目共睹，“这个项目完成后，我们的生活质量将大大提升”。

(责编：崔译戈、贾文婷)