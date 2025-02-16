新华社德国慕尼黑2月15日电 当地时间2月15日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在出席慕尼黑安全会议期间应约会见捷克外长利帕夫斯基。

王毅表示，捷克是最早同新中国建交的国家之一，两国人民对彼此怀有友好感情。但近年来，两国关系出现下滑，这是中方不愿意看到的。中国奉行独立自主的和平外交政策，愿同各国发展相互尊重、互利合作的关系。中捷之间没有根本利害冲突，不存在地缘政治矛盾。中捷关系改善发展符合两国人民的共同愿望，符合各自国家根本利益。希望捷方认真反思，树立正确对华认知，采取切实行动，同中方重建互信。关键是要尊重中方核心利益，特别是恪守一个中国原则，维护中捷关系的政治基础，推动双边关系早日重回健康稳定轨道。在此基础上，中方愿同捷方加强各领域互利合作。

利帕夫斯基表示，去年是捷中建交75周年。2016年习近平主席访捷期间，双方建立了战略伙伴关系，为两国互利合作指明了方向。在当前贸易战一触即发情况下，捷中、欧中保持对话合作十分重要。捷克政府奉行一个中国政策，不支持“台独”，愿同中方共同努力，发展良好政治关系，推动双边合作取得更多成果。

双方还就中欧关系、乌克兰危机等交换了看法。

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