基里尔·巴巴耶夫

2025年是“上合组织可持续发展年”。相信在中国务实有效的推动下，上海合作组织成员国将不断深化可持续发展合作，汇聚更加强劲的发展合力，持续增进各国人民福祉，助力全球可持续发展

成立20多年来，上海合作组织始终健康稳定发展，规模越来越大、“朋友圈”越来越广、影响力越来越强，已成为促进世界和平与发展、维护国际公平正义的关键力量之一。在“上海精神”指引下，上海合作组织成员国不断巩固睦邻友好和政治互信，共同守护地区安全，深化各领域务实合作，在国际和地区事务中发挥积极作用，成功探索出一条新型区域组织合作与发展道路。

当今世界动荡不安，国际局势正在发生快速变化，各类全球性挑战层出不穷。个别国家执迷于零和博弈和冷战思维，挑动地缘博弈和阵营对抗，实施非法单边制裁，高筑保护主义壁垒，致使全球和平发展面临障碍，南北鸿沟不断扩大，世界经济复苏不稳。在此形势下，国际社会特别是地区国家期待上海合作组织作为全球事务中的重要建设性力量，展现更大责任担当。上海合作组织成员国坚持独立自主、团结协作、共同发展，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，将为世界带来更多确定性和正能量。

作为上海合作组织创始成员国，中国为促进各成员国共同振兴、推动上海合作组织发展行稳致远作出了突出贡献。在中国的积极推动下，上海合作组织始终秉持开放包容的合作理念，践行真正的多边主义，积极参与完善全球治理，凝聚力和影响力不断提升，正吸引越来越多志同道合的国家加入。

务实合作为上海合作组织发展提供重要动力。共建“一带一路”倡议提出11年多以来，不断展现出蓬勃发展的生机活力。上海合作组织成员国大多是共建“一带一路”的积极参与者，各方互利合作取得丰硕成果。随着高质量共建“一带一路”不断推进，中国正进一步加强与各国发展战略对接。这将搭建更多合作平台、创造更多发展机遇，让合作成果惠及更多民众。

实现现代化和可持续发展是上海合作组织成员国的共同追求。2025年是“上合组织可持续发展年”。作为上海合作组织轮值主席国，中国正积极同各方围绕减贫、发展筹资、工业化等领域开展一系列合作与行动。相信在中国务实有效的推动下，上海合作组织成员国将不断深化可持续发展合作，汇聚更加强劲的发展合力，持续增进各国人民福祉，助力全球可持续发展。

上海合作组织是俄中双方共同致力于建设新型国际关系的有益平台。自上海合作组织成立以来，俄中两国密切协调配合，共同推动组织不断发展壮大。面对当前复杂的国际形势，俄中两国应继续深化战略协作，深入开展各领域合作和各层级交往，强化欧亚经济联盟和共建“一带一路”对接，并同其他成员国一道高质量推进务实合作，推动上海合作组织取得更大发展，为变乱交织的世界注入更多稳定性。

中国担任轮值主席国期间，将在上海合作组织框架内举办100多项会议和活动。期待中国携手其他成员国继续秉持“上海精神”，汇聚新共识、推出新举措、取得新成果，完善上海合作组织机制建设，加快构建更加紧密的上海合作组织命运共同体，为推动构建新型国际关系和人类命运共同体作出更大贡献。

（作者为俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所所长）

《 人民日报 》（ 2025年02月12日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)