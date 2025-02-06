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国际观察：将芬太尼问题作为加征关税的理由完全是无理找借口

章思远
2025年02月06日14:09 | 来源：人民网-国际频道
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2月1日，美国总统特朗普签署行政令，以所谓“采购并允许非法芬太尼分销到美国，导致数千万美国人死亡”为理由，对中国商品加征10%的关税。这完全是无理找借口，并且找得很不高明，也很不道德。

近年美国国内芬太尼滥用问题日益严重，同美国长期存在的毒品文化，制药业企业的利益驱动，美国政治中的推诿扯皮都存在密不可分的关系，完全是自身宣传引导和社会治理不力导致的结果。

事实上，从30多年前开始，滥用阿片类药物在美国就已出现。90年代初，一些制药公司安排专家兜售“阿片类药物无害论”，医师和药店大力推销相关药物，逐步在美国社会形成一种“止痛文化”。人们习惯于用阿片止痛药来阵痛，日渐成瘾，导致因过量服用死亡的人数不断增加。2010年前后，人们开始使用一种成本更低、更加强效的阿片类毒品海洛因，使死亡人数以更快速度增加。近年进一步转向另一种阿片类药物芬太尼，使滥用阿片类药物上瘾和致死问题一波比一波严重。正如普林斯顿大学教授安妮·凯斯和诺贝尔经济学奖得主安格斯·迪顿在《美国怎么了：绝望的死亡与资本主义的未来》一书中所说，“阿片类药物已成为大众的麻醉剂”。目前美国已是全球最大的芬太尼类药品生产国和消费国，占世界人口总数5%的美国人消费了全世界80%的阿片类药物。

照理说，如果真想控制，切断非法供应源，严控有关处方药，解决问题并不难，但实际情况并非如此。美国的政客们出于选举政治私利，没有把功夫用在真正解决问题上，而是在其中搞與论煽动，甩锅推责，采取一些治标不治本的办法，甚至背地里参与阿片类药物生产流通领域的政商利益勾连。英国卫报披露，美国制药商投入大量资金游说国会议员，约90%的众议员和几乎所有参议员都接受过制药公司的竞选捐款。民主、共和两党议员都承认美国芬太尼滥用十分严重，但到动真格立法解决问题时，却相互使绊子，都不想让对方把事做成，让对方得分。2023年5月，共和党控制的美国国会众议院投票审议“阻止致命芬太尼贩运法案”，133名众议员投了反对票，其中132人来自民主党。

毫无疑问，美国的芬太尼滥用完全是自己国内出了问题，同中国扯不上关系。中国是世界上禁毒政策最严格、执行最彻底的国家之一。中国在国内并无规模性滥用情况下，本着人道主义善意，应美方请求，于2019年在全球率先整类列管芬太尼类物质，而美国至今都未永久性整类列管。中国还通过《非药用类麻醉药品和精神药品管理办法》动态增补列管品种，确保“列管速度不落后于毒品变异速度”。目前已建立覆盖芬太尼全类别、全链条的监管体系，对生产、经营、进出口环节实行严格管控。涉及芬太尼及相关前体出口物质的，还须经国家药监局批准，并纳入联合国“全球化学品统一分类和标签制度”追踪。

中方同美方认真探讨有关问题，开展禁毒合作，在物质列管、情报交换、个案合作、网络广告清理、毒检技术交流等方面做了很多事情，取得诸多成果和成效。从是非道义上讲，在芬太尼问题上，中国一直在帮美国解决问题，并且已做得足够多，而美国非但不领情，还反诬一口，倒打一耙。这样做情理何在？道义何在？难怪近几天美国以芬太尼为由对中国加征关税后，一些中国网友评论说，这不是现代版的东郭先生和狼的故事么？

美国政府或许想利用国内老百姓对芬太尼问题的关注，东拉西扯，把加征关税同国内芬太尼滥用问题关联起来，赚些“民粹分”。但美国老百姓没那么好糊弄，都知道是怎么回事。不久前，美国思和致远基金会委托民调机构调查了3000多个美国家庭对芬太尼危机的看法，绝大多数认为贩毒集团、吸毒者和美国政府应对芬太尼危机负主要责任，而不是中国。该民调还认为，中国为阻止芬太尼前体化学品流入美国做的很多事情，可以成为改善美国民众对中国看法的重要因素。

美国政府以芬太尼为借口对中国加征关税，将精力用在推卸责任和借机讹诈上，而不是从自身找原因、想办法，完全是本末倒置，更是单边霸凌，不仅无法解决问题，而且将使美国国内芬太尼滥用问题更加严重，也将进一步损害美国的国际信誉和道德形象。对此，美国政府应好好反思，纠正错误，停止做损人不利已、甚至加害自己的事情。

（作者是国际问题观察员）

(责编：贾文婷、刘慧)

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