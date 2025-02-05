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 “这是我人生中最美好的时光” 

 ——访阿曼眼科医生法拉赫·卡特希里 

人民网记者 管克江
2025年02月05日09:04 | 来源：人民网-国际频道
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“我在中国生活学习了12年，这是我人生中最美好的时光。”近日，年轻的阿曼眼科大夫法拉赫·卡特希里和人民网记者聊起了他的中国缘分。

法拉赫第一次到中国是2003年，当时他陪母亲去中国看病。母亲的病治好了，中国先进的医疗水平、发达的基础设施和热情友好的民众也让他和家人产生了新想法：为什么不到中国留学呢？于是2005年，法拉赫正式开始了在中国的学习生涯。他首先在天津学了两年中文，而后到北京大学攻读医学，并在大连大学获得眼科硕士学位。“这12年来我克服了很多挑战，但回顾过去，这段经历非常值得。”

法拉赫说，自己在中国生活学习，最大的感受是中国人民热情友好。“记得自己刚开始学习的时候，邻居们老问我‘吃了吗？’，后来我知道，大家并不是真的要请我吃饭，而是关心我的生活状况。”

法拉赫还有两次“被送伞”经历。一次是从学校回家的路上下起了大雨，他身上被浇透了。一位骑电动车的行人看到后，主动送给他一把伞。多年后，他再次路遇大雨，再次忘记带伞，再次有一位骑电动车的行人主动给他送了把伞。“两次雨中送伞的经历，让我深深感到中国人民的关爱之情。我将永远铭记这种情谊。”

法拉赫来自阿曼佐法尔省省会塞拉莱。塞拉莱曾是古丝绸之路航道的重要港口，也是古代中东乳香贸易中心之一。600多年前，中国航海家郑和曾多次造访阿曼佐法尔等地，带去中国的瓷器、丝绸、茶叶等物品，并将乳香等香料带回中国。2023年，中阿合作在塞拉莱树立起一座郑和纪念碑，纪念中阿友好交往。法拉赫说，阿曼与中国的交往源远流长，与时俱进。当前，双方人文、经贸、能源、技术等领域合作不断深入，为双方民众带来好处。

法拉赫表示，他在中国学习期间，努力向自己的老师和同行学习，最终能够独自接诊患者。“中国经济发达，医学先进。特别是，中国人口规模庞大，所以医生的处置经验更加丰富。我建议阿拉伯病患可以到中国医院就诊，更多留学生去中国学医。”法拉赫认为，中国有数以百计的医学院，是全球接受医学教育理想的场所。

法拉赫最后表示：“在中国学习给了我深入了解中国文化的机会。我参加了很多传统节庆活动。中国是我的第二故乡。中国农历春节之际，我祝愿中国朋友们新年快乐！”（海瑟姆·穆扎恩参与采写）

(责编：张悦)

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