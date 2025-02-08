中国日报网2月7日电 今年春节是“春节”申遗成功后的首个春节，也是中国全面放宽优化过境免签政策后的第一个春节。春节申遗成功，让世界更想了解中国，越来越多外国游客来到中国体验原汁原味的中国年，感受中国文化的魅力。

1月29日，国际游客在天津古文化街观看春节民俗表演。图源：中国日报

美国《华尔街日报》网站2月5日刊发《中国春节旅游和消费热潮带来积极信号》的报道称，中国春节假期的旅游收入和出行人数均创历史新高。

“中国蛇年开局良好，”花旗投研（Citi Research）分析师团队在最新一份研报中写道，中国春节假期旅游热潮重现，跨境旅游势头强劲，特别是入境游大幅增长。

国家移民管理局的数据显示，今年春节假期共计1436.6万人次中外人员出入境，同比增长6.3%。其中外国人95.8万人次，同比增长22.9%，此前中国推出了免签范围扩大、入境签证便利化等政策。

《南华早报》报道截图

香港《南华早报》网站报道称，中国免签政策成效显著。根据官方数据和旅游业内人士反馈，中国今年春节期间的入境旅游预订量较去年增长逾200%。这一增长主要受到免签政策范围扩大的推动。文化和旅游部表示，许多外国游客选择在节日期间赴华旅游，欣赏舞狮表演，身着传统的汉服，体验中国独特的文化魅力。

中国旅游研究院专项调查显示，超六成受访者将体验中国文化作为来华旅行的主要目的。

来自英国的赫斯洛普夫妇曾经在英国的华人社区感受过中国春节的氛围，这次则在西安等中国城市实地感受气氛更浓郁、更喜庆的中国春节。赫斯洛普夫妇还入乡随俗，学着用中文说“新年快乐”“蛇年大吉”，感谢帮助他们的中国人。他们说，回国后，一定会向亲朋好友分享这段难忘的经历。

旅行与旅游世界网站报道截图

旅行与旅游世界（TTW）网站报道称，中国过境免签政策的出台标志着旅游业的一个重大发展，开启了中国与全球旅游的新时代。这项政策简化了繁琐的签证申请流程，为更多游客前往中国欣赏其丰富的文化和历史名胜提供了便利。

报道称，随着该政策的实施，许多英国旅游公司注意到游客赴华旅游的兴趣明显上升。数据显示，2024年赴华旅游的预订量较去年增长了208%，反映出市场需求的显著变化。随着签证政策的放宽，预计来自英国及其他地区的游客数量将持续增加。

文章说，中国便捷的出行方式和日益完善的基础设施为全球游客提供了更多选择，凭借深厚的文化底蕴和现代化城市魅力，中国正逐渐成为世界各国游客探索东方的理想目的地。

(责编：艾雯、刘叶婷)