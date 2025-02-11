入境便利 旅行便捷

在大足石刻风景区，外国游客正在听取讲解。

重庆大足区委宣传部供图

外国游客在上海豫园游览。

王 初摄

外国游客在杭州萧山国际机场国际服务中心，为便捷的入境服务“点赞”。

李 玎摄

外国游客在哈尔滨冰雪大世界游玩。

本报记者 郭晓龙摄

春节期间，上海东方明珠广播电视塔策划了丰富多彩的文化、旅游、商业等活动，吸引了来自世界各地的游客。

上海东方明珠广播电视塔供图

贴春联、写“福”字、逛灯会、品美食……今年春节假期，来中国旅游、体验春节文化的外国游客络绎不绝。相关部门表示，今年春节假期全国口岸日均出入境人员预计达185万人次，较去年春节假期增长9.5%；携程平台数据显示，春节期间入境游订单同比增长203%。

过去一年多来，中国过境免签政策不断升级、免签“朋友圈”不断扩大、入境游服务便利化水平持续提升，越来越多的外国游客将中国作为旅行目的地，欣赏秀丽的自然风光，体验深厚的文化底蕴，感受真实、立体、全面的中国。

优化过境免签政策

让外国游客“方便来”

上海东方明珠城市广场，许多外国游客争相与以“蛇来运转”为主题的巨型毛绒蛇气模合影留念。“中国春节文化很有特色，上海街头有着浓浓的年味。这是我第一次在中国过春节，印象很深刻。”意大利游客缇娜说。

得益于过境免签政策，从巴黎途经上海转机的法国游客多姆宁·戈里耶和朋友们计划利用转机停留时间游览上海。戈里耶表示：“春节期间，在上海能看到很多喜庆元素，我们很高兴能参加节庆活动。”

今年春节，外国游客“China Travel”（“中国游”）持续升温。“中国游”的火爆离不开中国持续推出的一系列灵活、便利的外国人来华政策。据统计，目前中国已同26个国家达成全面免签，先后对38个国家单方面免签，对54个国家实行过境免签，同157个国家和地区缔结了互免签证协定。去年12月，中国宣布将过境免签外国人在境内停留时间由原72小时和144小时均延长为240小时（10天），同时新增21个口岸为过境免签人员入出境口岸，并进一步扩大停留活动区域。

韩国旅行作家高承希经常到访中国，去年12月她借助免签政策到广州旅行。她在接受本报记者采访时表示：“现在到中国太方便了，手续简单了很多。”

哈尔滨冰雪旅游火爆“出圈”，不仅吸引大量国内游客，也深受外国游客青睐。来自泰国的塔纳波早就想体验冰雪活动，在得知中国过境免签政策优化升级后，立即购买了直达哈尔滨的机票。“我和很多东南亚的游客一同乘坐旅游包机从泰国曼谷素万那普国际机场起飞，6个多小时便抵达哈尔滨。”塔纳波说，“现在来中国非常方便，下个冰雪季我还要带着家人朋友来‘冰城’，过足‘冰雪瘾’。”

位于西班牙奥维耶多的一所中文学校的校长苏珊娜去年组织该校15名学生来中国旅行。“我们一直在学习中文、做中国美食，但很多学生从未到访过中国。”苏珊娜表示，“免签政策提供了开放交流的机会，让我们看到了丰富多彩的中国，我们觉得很开心。”

实施入境便利举措

让外国游客“放心来”

遇到意大利游客弗朗西斯科一家时，他们正在上海豫园的小吃摊前买小笼包。小笼包摊位前，中英文的商品介绍清晰醒目。掏出现金，弗朗西斯科买了一笼小笼包和一串冰糖葫芦。弗朗西斯科一家是第一次来中国，得益于过境免签政策，在转机去泰国的途中，他们选择在上海停留一天。“感觉非常方便，我们下飞机就在机场兑换了现金，听说移动支付更方便，下次我们也试试。”弗朗西斯科说。

从金融支付到住宿交通，从景区预约到网络通信，外国人在中国旅行的便利程度正快速提升，带动“中国游”蓬勃发展。在上海新天地，泰国游客张丽正带着孩子吃下午茶。这是他们第二次来中国。“这次我学会了用乘车码乘坐地铁，还会预约打车了。”张丽展示着手机里的软件——支付宝、滴滴出行等。“现在来中国旅行很方便，以后我还想和家人去中国更多的地方。”张丽说。

一部手机畅游中国正成为不少外国游客的新时尚。“我最近在浙江杭州旅行，游览西湖、逛小河直街、坐水上巴士、看演出，还打卡了西湖边的杭州名小吃，全程都用支付宝支付，非常方便！”美国游客保罗说。

一些热门旅游景区还加强了外语导游人才队伍建设。“萨瓦迪卡（你好）！”刚从哈尔滨下飞机，塔纳波便听到了亲切的母语问候，“来之前担心语言不通造成障碍，现在一下放松了”。迎接塔纳波一行的，是当地专门从广西借调来的泰语导游。“半年前我们还派出了4名优秀导游赴曼谷学习泰语，这个月又借调了一批泰语导游，为的就是让游客有一个更加方便、舒适的旅程。”哈尔滨观光国旅总经理郭春光说。

比利时人阿里安不久前去中国旅行，在中国期间他乘坐了高铁。“中国的高铁实在是快捷又方便！”令他最为惊喜的是，还可以在高铁上点外卖。“在中国，生活的便利化程度简直超乎想象，以前担心的支付问题也解决得很好。我还用比利时信用卡顺利买到了地铁票。这样的旅行便利条件，让我有勇气去探索中国的更多地方，深入了解更多民俗风情和文化。”

丰富入境旅游体验

让外国游客“想再来”

“自从免签政策实施以来，我们已经组织了多期比利时游客赴华旅游团，报名相当火热。中国各地普遍实施了便利来华人员措施，我们的旅游目的地选择更丰富了。”比利时拂晓旅行社负责人文森特·欧门表示，2025年，他们还将组织更多赴华旅游团，探索发现更多“中国之美”。

2024年，中国各口岸免签入境外国人2011.5万人次，同比上升112.3%。中国旅游研究院去年年底发布的《中国入境旅游发展趋势与展望》显示，中国入境人数和旅游花费稳步增长的同时，外国游客满意度也在稳步提高。携程平台的机票预订数据也显示，2024年入境外国旅客中，每4人中就有1位不止一次来过中国。中国正不断推出多样的旅游产品和旅游线路，丰富外国游客的旅游体验，吸引着越来越多的外国“回头客”。

第一次来中国的泰国游客琳拉很早以前就在网络上被重庆独特的地理环境，尤其是李子坝轻轨站轻轨列车穿楼的“奇景”所吸引，把重庆作为入境中国的第一站。除了城市景观，她还将自然与人文景观路线也纳入自己5天在华游览行程中。“没想到重庆的自然和人文景观也如此令人震撼，大足石刻是整趟旅程令我们印象最深刻的景点。”琳拉说。

携程在北京首都国际机场面向国际航班中转旅客推出了“免费北京半日游”项目。报名成功的国际中转旅客将从北京首都机场出发，参观长城和北京中轴线两大热门旅游景点。意大利游客太库参加完八达岭长城半日游后，意犹未尽。“现在中国的过境免签政策非常便利，我特意改签了离程机票，想再多花些时间了解北京这座美丽的城市。”太库说，希望以后自己和家人还能再来北京、再来中国。

“免签政策和各种入境便利化措施让人们可以更容易发现中国文化的丰富性。”比利时天堂动物园董事长、创始人董博说，“现代化的中国开放、包容，有助于增进中外民众的了解与友谊。”

（本报记者姜波、崔寅、王崟欣、刘军国、郭晓龙、王欣悦、莽九晨、牛瑞飞、颜欢）

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《 人民日报 》（ 2025年02月11日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)