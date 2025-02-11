沙拉茜·吉拉帕斯

春节带给儿时的我很多欢乐。小时候，我生活在泰国南部的一座小县城。幼时的记忆中就有春节的鞭炮声，鞭炮声之后还会响起阵阵锣鼓声，孩子们听到锣鼓声就无比兴奋，催促父母带他们去看热闹又有趣的庆祝队伍。“咚咚锵，咚咚锵”的锣鼓声之后，舞狮队便出现了。这些“狮子”有大大的脑袋，不仅能眨眼睛，还会摇尾巴、翻跟头。看到红包时，狮子会张大嘴，这时人们就能看到里面藏着的人。泰国一些地方还会举行舞龙活动。春节期间，凡是有舞龙舞狮的庆祝活动，都是盛大的节日庆典，会吸引许多人参加。

春节的底色是红色。大约三四十年前，泰国不太流行穿红衣服，可能是因为泰国阳光强烈。如今，每逢春节来临，泰国的华人家庭，以及一些与华人共事或比邻而居的家庭，都会相约穿上红色的中式服装。

长大后，我到泰国首都曼谷生活、工作，对春节的气氛更加熟悉。曼谷民众喜气洋洋地参与春节庆祝活动，品尝中国特色美食、体验年俗，非常热闹。我开始思考，为何春节如此有趣、意义非凡？

我大学时期学习中文，开始对中国文化产生兴趣，了解到春节习俗背后的传说，进一步加深了对春节的喜爱之情。我惊叹于汉字运用的巧妙：把“福”字倒过来，象征好运临门；食物中也有吉祥的谐音含义——鱼寓意“年年有余”、苹果寓意“平平安安”、香蕉寓意“交好运”等。

随着中文学习的深入，我开始对春节蕴含的另一层文化内涵——中华民族的孝道感到钦佩。中国人非常重视与家人团聚，这一点与泰国人很像。每逢宋干节，泰国人也会返乡或探望尊敬的长辈。中国人对家庭的重视，凸显家庭在社会结构中的基础性地位。“家”是社会稳固和国家安定的基础。中国人对和谐与团结的追求，从家庭延伸到与周围人的关系中，甚至拓展到与世界各国人民的关系中。许多中文词汇体现了这种和谐精神，例如“和而不同”“和平共处”等。

每个国家的优秀传统文化都蕴含着多层次价值，值得深入学习。春节不仅是迎接春天的喜庆时刻，还包含了许多值得学习的文化内涵。只有学习和理解不同文明中蕴含的弥足珍贵的价值，才能真正跨越族群和文化差异，实现各美其美、美美与共、和合共生。

（作者为泰国汉学家、北京外国语大学亚洲学院教授，中文名谢玉冰）

《 人民日报 》（ 2025年02月11日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)