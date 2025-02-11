打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“阿中文化交流的桥梁”

本报记者 张志文
2025年02月11日05:52 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。”在阿联酋迪拜中国学校的教室里，一堂春节主题的语文课正在进行。学生们齐声诵读古诗《元日》，并通过猜字谜、领福袋等趣味游戏，了解中国春节文化，感受浓浓的中国年味。语文老师包建红还向学生们展示了外国友人参与春节活动的图片，展现了春节不断走向世界的新气象。

　　“春节习俗历经千年一直延续到现在，真的太神奇了！”301班学生高威廉说，中国古诗里描写了很多传统习俗，蕴含着古人的智慧和对生活的热爱。在课堂上，他和同学们一起了解了贴春联、喝屠苏酒、放鞭炮等春节习俗的由来，他说：“我今后要努力学好古诗，了解更多传统习俗，并跟更多人分享。”

　　美术教室，同样喜气洋洋。一张方形的红纸，几经折叠和裁剪，在学生的手中变成了立体的“春”字，再搭配上金黄的流苏和手写的“福”字，一个个手工制作的“春”字灯笼就完成了。美术教师洪建军说，将剪纸技艺与灯笼造型结合，让学生在动手制作中感受传统年俗的魅力。

　　红红火火的灯笼、写满祝福的春联、可爱的蛇年吉祥物……迪拜中国学校的走廊内也充满浓浓的节日气氛。校长郑丽说，学校结合春节等中国传统节日，开展丰富多彩的文化体验活动，将中华优秀传统文化融入学科教学、综合实践活动及课后拓展课程，不仅提升了学生综合素养，也让他们对中国文化有更深入的了解。

　　作为海外第一所全日制中国学校，迪拜中国学校成为中阿人文交流的一张名片。该校由中国教育部委托浙江省杭州市承办、杭州第二中学领办，由杭州市选派校长、骨干教师负责学校管理和教学工作。

　　阿拉伯语是迪拜中国学校开设的特色学科。作为建校伊始就加盟的教师，阿语教师史洪铭见证了学校发展历程。从研究推广阿语教学法，到翻译排练中阿英三语版合唱中国歌曲《茉莉花》，再到作为教师代表参加中阿青年论坛，这个在阿拉伯国家生活工作10多年的85后已经成长为学校阿语学科负责人。

　　迪拜中国学校还为当地民众特别是青少年开设周末汉语课程。刚刚过去的这个学期，来自20多个国家和地区的200余名学员参加了不同层次的汉语课程学习。“我很喜欢这所学校，老师们和蔼可亲，像家人一样关心我的学习和生活。”今年9岁的索菲亚是一名伊朗裔姑娘，多次参加迪拜中国学校的汉语课程。去年11月，在父母支持下，索菲亚正式转入迪拜中国学校学习。

　　学校还积极推进与迪拜当地学校的交流与合作，促进中阿文化交流。阿联酋经济部次长阿卜杜拉说：“迪拜中国学校不只是一所学校，还是阿中文化交流的桥梁和友谊的象征。”

　　“我们主动联系迪拜中国学校，希望建立校际交流渠道，为学校汉语教学和中国文化活动发展寻求支持。”迪拜尚玛克国际学校副校长菲奥娜·麦康农说，通过开展广泛的校际交往和高质量的文化交流活动，迪拜中国学校推动两国年轻一代相互了解，让阿中友好在孩子们心中萌芽成长。

　　杭州市教育局局长钮俊说，希望迪拜中国学校成为积极传播中国文化、推动中阿文化交流互鉴的连心桥，促进阿联酋乃至世界进一步了解中国。

　　（本报迪拜电）

　　《 人民日报 》（ 2025年02月11日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部