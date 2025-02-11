本报记者 张志文

“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。”在阿联酋迪拜中国学校的教室里，一堂春节主题的语文课正在进行。学生们齐声诵读古诗《元日》，并通过猜字谜、领福袋等趣味游戏，了解中国春节文化，感受浓浓的中国年味。语文老师包建红还向学生们展示了外国友人参与春节活动的图片，展现了春节不断走向世界的新气象。

“春节习俗历经千年一直延续到现在，真的太神奇了！”301班学生高威廉说，中国古诗里描写了很多传统习俗，蕴含着古人的智慧和对生活的热爱。在课堂上，他和同学们一起了解了贴春联、喝屠苏酒、放鞭炮等春节习俗的由来，他说：“我今后要努力学好古诗，了解更多传统习俗，并跟更多人分享。”

美术教室，同样喜气洋洋。一张方形的红纸，几经折叠和裁剪，在学生的手中变成了立体的“春”字，再搭配上金黄的流苏和手写的“福”字，一个个手工制作的“春”字灯笼就完成了。美术教师洪建军说，将剪纸技艺与灯笼造型结合，让学生在动手制作中感受传统年俗的魅力。

红红火火的灯笼、写满祝福的春联、可爱的蛇年吉祥物……迪拜中国学校的走廊内也充满浓浓的节日气氛。校长郑丽说，学校结合春节等中国传统节日，开展丰富多彩的文化体验活动，将中华优秀传统文化融入学科教学、综合实践活动及课后拓展课程，不仅提升了学生综合素养，也让他们对中国文化有更深入的了解。

作为海外第一所全日制中国学校，迪拜中国学校成为中阿人文交流的一张名片。该校由中国教育部委托浙江省杭州市承办、杭州第二中学领办，由杭州市选派校长、骨干教师负责学校管理和教学工作。

阿拉伯语是迪拜中国学校开设的特色学科。作为建校伊始就加盟的教师，阿语教师史洪铭见证了学校发展历程。从研究推广阿语教学法，到翻译排练中阿英三语版合唱中国歌曲《茉莉花》，再到作为教师代表参加中阿青年论坛，这个在阿拉伯国家生活工作10多年的85后已经成长为学校阿语学科负责人。

迪拜中国学校还为当地民众特别是青少年开设周末汉语课程。刚刚过去的这个学期，来自20多个国家和地区的200余名学员参加了不同层次的汉语课程学习。“我很喜欢这所学校，老师们和蔼可亲，像家人一样关心我的学习和生活。”今年9岁的索菲亚是一名伊朗裔姑娘，多次参加迪拜中国学校的汉语课程。去年11月，在父母支持下，索菲亚正式转入迪拜中国学校学习。

学校还积极推进与迪拜当地学校的交流与合作，促进中阿文化交流。阿联酋经济部次长阿卜杜拉说：“迪拜中国学校不只是一所学校，还是阿中文化交流的桥梁和友谊的象征。”

“我们主动联系迪拜中国学校，希望建立校际交流渠道，为学校汉语教学和中国文化活动发展寻求支持。”迪拜尚玛克国际学校副校长菲奥娜·麦康农说，通过开展广泛的校际交往和高质量的文化交流活动，迪拜中国学校推动两国年轻一代相互了解，让阿中友好在孩子们心中萌芽成长。

杭州市教育局局长钮俊说，希望迪拜中国学校成为积极传播中国文化、推动中阿文化交流互鉴的连心桥，促进阿联酋乃至世界进一步了解中国。

（本报迪拜电）

《 人民日报 》（ 2025年02月11日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)