人民网记者 管克江

近日，伊拉克共产党在巴格达举办了中国发展经验研讨会。伊拉克共产党总书记拉伊德·法赫米表示，中国经济社会发展取得巨大成就，借鉴中国发展经验有助于促进伊拉克经济社会发展。

图为伊拉克共产党总书记拉伊德·法赫米。人民网伊纳斯·易卜拉欣摄

法赫米接受人民网记者专访时表示，中国共产党的发展成就和经验可以从两个维度来观察。首先是制度方面。中国共产党选择了一条符合本国国情的道路，也就是中国特色社会主义道路。中国积极推动马克思主义理论研究和实践，在坚持和发展中国特色社会主义的同时取得了经济发展的巨大成就，经济规模稳居世界第二。其次是动力方面。中国通过进一步全面深化改革和高水平对外开放，发展新质生产力，形成新型生产关系。

“我们高度关注以上两个方面如何相互协调作用。我注意到，中国共产党的经验是，加强党对一切工作的领导。”法赫米表示，“新时代，在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国各领域发展取得历史性成就，同时也把我们对科学社会主义的认识提到新高度。中国发展越好，对建立一个更加公正合理的国际秩序就更有利，对全人类发展也将作出更大贡献”。

法赫米曾任伊拉克科技部部长，2016年起担任伊拉克共产党总书记。他表示自己曾多次访华，由于自己对经济感兴趣，访问期间他在同中国相关部门交流时，询问了大量关于经济的问题。“我特别想了解的是，中国这样一个规模巨大的经济体，是如何有效运转并取得成功的？中方的回答给了我们很多启迪。”法赫米说，贫困是人类社会顽疾，困扰着全球多国。中国采取历史性举措，脱贫攻坚取得重大历史性成就，对世界各国特别是发展中国家提供了重要借鉴，“中国发展经验具有世界性意义”。

“中国共产党不仅为中国人民谋幸福，也致力于为人类进步事业而奋斗。”法赫米说，习近平总书记提出共建“一带一路”倡议，三大全球倡议和推动构建人类命运共同体理念，这是中国为世界和平发展以及全人类福祉作出的重要贡献。这些倡议和理念，为的是建立一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，已经在世界产生深远影响，引发各方共鸣。

在谈到国际局势时，法赫米认为，当前国际形势变乱交织，地缘冲突、单边行径、保护主义抬头。一些国家试图用霸道霸权霸凌的手法阻碍别国发展，破坏国际秩序。“在此背景下，中国立场和倡议的时代价值得到充分彰显。因为只有坚持团结合作、开放包容，我们才能真正推动世界的和平、发展与繁荣。”

法赫米表示，伊拉克共产党高度认同中国发展理念，伊拉克作为中东重要国家，期待进一步加强同中国各个领域的务实合作，共同推动两国和地区关系的发展。希望通过学习借鉴中国发展经验，促进伊拉克经济发展和民生改善。

“中国能够取得历史性成就，归根结底在于中国共产党的领导和以人民为中心的发展理念，得益于14亿多中国人民持续不懈的奋斗。今天，中国已经成为世界上举足轻重的力量。我们深信，中国将对世界经济的发展和全球治理的完善发挥更大作用。”法赫米说。

（伊纳斯·易卜拉欣参与采写）

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