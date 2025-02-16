新华社德国慕尼黑2月15日电 当地时间2月15日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在出席慕尼黑安全会议期间应约会见巴西总统首席特别顾问阿莫林。

王毅说，去年习近平主席对巴西进行历史性访问，同卢拉总统就构建中巴命运共同体达成一系列重要共识，彰显了中巴关系的时代意义和战略价值。两国实现“一带一路”倡议同巴西发展战略对接，为中巴合作注入强劲动力。中巴同为世界性大国和全球南方代表性力量，面对变乱交织的国际形势，保持战略定力，携手为促进世界和平、稳定、发展作出了积极贡献。中方愿同巴方一道，落实好两国元首共识，推动中巴各领域合作取得更多成果，践行真正的多边主义，维护联合国核心作用，捍卫全球南方国家正当权益。

阿莫林表示，去年习近平主席对巴西的国事访问意义重大，彰显了两国元首的远见卓识，巩固了巴中之间的深厚友谊，将推动巴中各领域务实合作取得更多成果。巴西愿同中方一道，加快落实两国元首共识，建设更加公平、更可持续的巴中命运共同体，携手捍卫国际公平正义。

双方表示将加强沟通协调，深化金砖、中拉合作。

双方充分肯定“和平之友”小组工作，将继续为推动政治解决乌克兰危机发挥建设性作用。

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