新华社德国慕尼黑2月15日电 当地时间2月15日晚，中共中央政治局委员、外交部长王毅在出席慕尼黑安全会议期间应约会见奥地利临时政府总理兼外长沙伦贝格。

王毅表示，当前全球安全挑战、经济风险叠加，不稳定不确定因素相互交织，国际社会担忧分裂对抗，渴望和平稳定。本次慕尼黑安全会议聚焦多极化，正当其时。中国初心不改，顺应和平发展的时代潮流，始终是变革世界中的积极力量。奥地利是永久中立国，长期在国际事务中发挥“搭桥者”和斡旋者作用。我们愿同奥方一道，共同发出坚持多边主义、维护联合国权威、捍卫国际法治、抵制单边霸凌的声音。欢迎奥地利抓住中国新发展带来的新机遇，深化双方互利合作，推动中奥关系继续走在中欧关系前列。今年是中欧建交50周年，我们愿同包括奥地利等欧洲各国一道，推动中欧关系焕发新的生机活力，迈向更好发展的下一个50年。

沙伦贝格表示，奥中相互尊重，就双多边议题开展了紧密合作。奥地利珍视对华关系，愿同中方强化对话合作。“脱钩断链”不符合各方共同利益，开放合作才能实现发展繁荣。奥方赞赏中方坚持多边主义，愿同中方共同维护联合国宪章宗旨和原则，捍卫二战后国际秩序。奥方高度重视中国大国影响，期待中国运用东方智慧，为促进和平发挥重要作用。

双方还就中东局势等交换了看法。

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