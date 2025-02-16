新华社德国慕尼黑2月15日电 当地时间2月15日晚，中共中央政治局委员、外交部长王毅在出席慕尼黑安全会议期间应约会见乌克兰外长瑟比加。

王毅表示，中乌友好有着传统基础，两国在2011年就已建立战略伙伴关系，双边关系保持着正常发展。近年来，中国一直是乌克兰第一大贸易伙伴。这在当前形势下来之不易，也展现了双方合作的潜力和空间。中方视乌克兰为朋友和伙伴，始终从长远角度看待并推进中乌关系，愿同乌方一道，排除不利因素，推进双边关系，开展务实合作。希望乌方继续确保中国在乌机构和人员安全。

关于乌克兰危机，王毅表示，中方始终为和平奔走、为促谈努力。事实和形势发展再次证明，习近平主席提出的“四个应该”“三点思考”等原则主张客观公正、理性务实。我们将继续以此为遵循，为政治解决危机、实现和平发挥建设性作用。中方支持一切致力于和平的努力，期望达成公平、持久、有约束力、所有当事方都接受的和平协议。中方同全球南方国家发起的“和平之友”小组将继续汇聚劝和促谈的共识。

瑟比加表示，乌中一直保持联系沟通，两国人民彼此友好。乌中合作互利共赢，为两国人民带来利益。乌克兰严格恪守一个中国原则，愿同中方加强交往合作，进一步密切两国战略伙伴关系，将继续全力保护中国机构和公民安全。乌克兰高度重视中国大国影响，赞赏中方秉持客观平衡立场，期待中方为实现全面、公正、可持续和平发挥重要作用。

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